18 de diciembre de 2025 - 09:35

Mendoza y Lima sellaron un acuerdo para profundizar la cooperación entre ambas ciudades

Ulpiano Suarez firmó un Convenio de Hermandad entre la Ciudad de Mendoza y la Ciudad Metropolitana de Lima, orientado a fortalecer la cooperación en desarrollo, turismo, cultura y gestión urbana.

Por Redacción

La Ciudad de Mendoza formalizó este miércoles 17 de diciembre un Acuerdo de Hermanamiento con la Ciudad Metropolitana de Lima. Fue mediante la firma de un convenio de cooperación internacional que promueve el intercambio de experiencias, buenas prácticas y acciones conjuntas en áreas clave como el desarrollo económico sostenible, la promoción turística y gastronómica, la innovación, la gestión ambiental, la inclusión social y la puesta en valor del legado del General José de San Martín.

El encuentro, que tuvo modalidad híbrida, fue encabezado por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; del Cónsul General del Perú en Mendoza, Alberto Javier Hart Merino, y del Cónsul Adjunto del Perú en Mendoza, Luis Andrés García Román. Asimismo, de manera virtual, participaron el embajador del Perú en la Argentina, Carlos Alberto Chocano Burga; el embajador de la Argentina en el Perú, Samuel Ortiz Basualdo, y el alcalde metropolitano de Lima, Renzo Andrés Reggiardo Barreto, quienes acompañaron la firma desde Buenos Aires y Lima, respectivamente.

Durante su intervención, Ulpiano Suarez destacó la relevancia institucional de esta firma: “La presencia y el acompañamiento de los embajadores prestigia este acuerdo de hermanamiento y pone de manifiesto la importancia del momento que estamos compartiendo ambas ciudades”. En ese marco, agradeció especialmente al Consulado del Perú en Mendoza y subrayó el trabajo articulado que se desarrolla a lo largo del año en favor de la comunidad peruana residente en la Ciudad.

El intendente remarcó que este hermanamiento se inscribe en una historia común que se remonta a la gesta libertadora encabezada por el General José de San Martín, organizada desde Mendoza y proyectada hacia Lima como uno de los hitos centrales del proceso de independencia sudamericana. “No se trata sólo de recordar la historia, sino de asumir los valores sanmartinianos de libertad, trabajo en equipo, solidaridad y esfuerzo y proyectarlos hacia los desafíos del presente”, expresó.

En ese sentido, el jefe comunal señaló que más del 50% de la población mundial vive actualmente en ciudades, lo que plantea a los gobiernos locales desafíos cada vez más complejos. “Eso nos exige asumir nuevas responsabilidades, intercambiar experiencias entre ciudades y trabajar en red para dar respuestas concretas a nuestras comunidades”, indicó, al tiempo que destacó la importancia de los espacios de cooperación internacional entre gobiernos locales.

El contenido del Convenio de Hermanamiento

El convenio establece una agenda amplia de cooperación que incluye el desarrollo económico y la generación de oportunidades, la promoción del turismo y la gastronomía, el intercambio de experiencias en planificación urbana, la preservación del patrimonio histórico, la acción frente al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales. Asimismo, reconoce el aporte de la comunidad peruana en Mendoza como un puente humano y cultural fundamental entre ambas ciudades.

Al referirse a la proyección futura del acuerdo, el intendente sostuvo que “lo más importante viene después de la firma”, haciendo énfasis en que desde ambas ciudades ya se definieron líneas de acción concretas. Entre ellas, mencionó el trabajo conjunto en torno al legado histórico sanmartiniano, la promoción turística recíproca, el intercambio de experiencias de gestión y la formación de equipos técnicos cada vez más capacitados.

“Estamos sellando un acuerdo que nos permitirá trabajar juntos por un futuro mejor para nuestras ciudades, honrando el pasado común y construyendo oportunidades para el futuro”, concluyó Suarez.

