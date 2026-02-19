Más de 3.100 personas fueron parte de las Escuelas de Verano de la Ciudad

La Ciudad de Mendoza concluyó una nueva temporada de verano , consolidando una política pública orientada a la recreación, el deporte, la inclusión y el encuentro comunitario. Por ello, este viernes 13, tras los cierres que hubo en los distintos espacios a lo largo de dos semanas, se realizó un festejo final con todos en el Gimnasio N° 1 para celebrar lo transitado en esta temporada estival 2025-2026. Fueron niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad los que participaron de los distintos programas impulsados por el municipio en gimnasios municipales y espacios conveniados.

Las propuestas se desarrollaron en ámbitos seguros y descentralizados, con una planificación integral que permitió garantizar el cuidado, el aprendizaje y la participación activa de los asistentes, posicionándose como una de las iniciativas más relevantes del calendario de verano en la Ciudad.

Durante la temporada, un total de 3.165 personas formaron parte de las distintas propuestas, distribuidas en programas diseñados para diferentes edades y necesidades:

Escuelas de Verano: 2.000 niñas y niños de entre 4 y 12 años participaron en los gimnasios municipales Nº 1, 2, 3, 4 y 5, además de Corfam y Club Cano.

2.000 niñas y niños de entre 4 y 12 años participaron en los gimnasios municipales Nº 1, 2, 3, 4 y 5, además de Corfam y Club Cano. Escuelas de Natación: desarrolladas en los gimnasios Nº 2, 4 y 5, sumadas a las actividades anuales de los gimnasios Nº 1 y 3, con un total de 750 personas inscriptas.

desarrolladas en los gimnasios Nº 2, 4 y 5, sumadas a las actividades anuales de los gimnasios Nº 1 y 3, con un total de 750 personas inscriptas. Escuelas de Verano para Personas con Discapacidad: 75 participantes asistieron al programa realizado los lunes, miércoles y viernes por la tarde en el Gimnasio Municipal Nº 2.

75 participantes asistieron al programa realizado los lunes, miércoles y viernes por la tarde en el Gimnasio Municipal Nº 2. Escuelas de Adolescentes: 120 jóvenes participaron de las actividades desarrolladas en el CIC Nº 2 y el Gimnasio Municipal Nº 4.

120 jóvenes participaron de las actividades desarrolladas en el CIC Nº 2 y el Gimnasio Municipal Nº 4. Mi Verano Mi Club: la propuesta se llevó a cabo en los gimnasios Nº 4 y 5, con 220 participantes.

Apertura y cierres de temporada

El 19 de diciembre se realizó la apertura oficial de las Escuelas de Verano en la Nave Cultural, en una jornada que reunió a alrededor de 2.000 chicas y chicos de los gimnasios municipales, Corfam, Club Cano y Escuelas de Discapacidad. La actividad incluyó propuestas recreativas, espectáculos, entrega de remeras y la participación del intendente Ulpiano Suarez.

Finalmente, este viernes 13 de febrero se realizaron los cierres de temporada en los distintos espacios municipales. De los encuentros participaron los alumnos y alumnas de los programas, acompañados por padres, madres y familiares, generando una importante concurrencia en cada sede. En total, los cierres reunieron a aproximadamente 2.000 personas, reafirmando el carácter comunitario de las propuestas.

Un equipo profesional al servicio de la comunidad

El desarrollo de las actividades fue posible gracias al trabajo de un plantel integrado por 240 personas a cargo de la Dirección de Deportes y Recreación. El equipo estuvo conformado por 120 profesores de Educación Física, 100 estudiantes y 20 guardavidas profesionales con título habilitante, garantizando idoneidad técnica y altos estándares de seguridad.

Previo al inicio de la temporada, el municipio llevó adelante jornadas de capacitación en el Gimnasio Municipal Nº 3 destinadas a guardavidas, coordinadores de pileta, profesores y estudiantes. Los contenidos incluyeron RCP y uso de DEA, primeros auxilios, protocolos ante accidentes y contingencias, seguridad en natatorios, asesoramiento legal, género y discapacidad.

Inversión en seguridad y coordinación acuática

Con el objetivo de reforzar la prevención y el correcto aprendizaje en el medio acuático, la temporada contó con una estructura de coordinación específica en cada uno de los espacios con natatorios. El trabajo estuvo a cargo del coordinador general de guardavidas, Carlos Agüero, junto a coordinadores de pileta en cada gimnasio, responsables de planificar y acompañar las actividades según las edades y niveles de los participantes.

Esta organización permitió garantizar un aprendizaje progresivo y seguro, adaptado a cada grupo etario, y culminó con muestras de natación en los distintos espacios, donde las niñas y los niños compartieron con sus familias los avances logrados durante el verano.

En paralelo, el municipio incorporó equipamiento específico para fortalecer las condiciones de seguridad: siete tablas de salvataje, siete collarines cervicales talle M, siete collarines cervicales talle L, siete torpedos de salvataje y botiquines equipados para primeros auxilios, distribuidos en los gimnasios municipales, Club Cano y Corfam.

Deporte, inclusión y comunidad

Con el cierre de la temporada, la Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que promueven el deporte, la recreación, el aprendizaje y el cuidado integral de las personas. A través de una planificación sostenida, una fuerte inversión en recursos humanos y equipamiento y propuestas pensadas para cada etapa de la vida. Así, el municipio fortaleció espacios de encuentro y formación que acompañaron a niñas, niños, jóvenes y familias.

Video