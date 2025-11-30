30 de noviembre de 2025 - 10:12

La demanda creciente de cocheras privadas en el Centro de la Ciudad de Mendoza: un lujo necesario

El mercado de cocheras muestra un movimiento puntual: actualmente hay 144 unidades publicadas únicamente en Ciudad, con un precio promedio de US$9.000.

Por Matías Carretero

La Ciudad de Mendoza enfrenta un problema urbano en escalada: la congestión vehicular y la escasez de estacionamiento, impulsando la demanda y el valor de las cocheras privadas en el microcentro. Con aproximadamente 250.000 vehículos ingresando a la capital diariamente, según reportes, encontrar un lugar seguro y cubierto se ha convertido en una prioridad y, a menudo, en una inversión.

Factores clave que impulsan la demanda de la Ciudad de Mendoza

De acuerdo a la opinión de especialistas, la alta demanda de cocheras privadas en el centro de Mendoza se debe a una combinación de factores:

Seguridad y comodidad: Una cochera privada, especialmente las que ofrecen seguridad 24 horas y acceso con portón automático, proporciona una solución de seguridad superior para el vehículo frente a los riesgos de la calle. Muchos edificios modernos también ofrecen accesibilidad con ascensor.

Inversión inmobiliaria: Las cocheras se han consolidado como una inversión de potencial renta debido a su constante demanda en una ubicación estratégica como el centro, cerca del Kilómetro 0, centros comerciales y oficinas.

Precios en el mercado de cocheras

Tanto la venta como el alquiler de cocheras en el centro mendocino reflejan la alta presión de la demanda, con valores que varían significativamente según la ubicación exacta, el tamaño, la antigüedad del edificio y los servicios ofrecidos (seguridad, ascensor, etc.).

Andy Landa en el relevamiento de Inmodata de noviembre habló con Los Andes y explicó: “Notamos la cantidad y disparidad de precios de cocheras publicadas, nos basamos solo en la información publicada en ciudad de Mendoza y notamos que existen 144 cocheras publicados, con un precio promedio de USD 9.000) dependiente de tamaño y valor expensas)”.

Para la fuente consultada, si se sigue con esta tendencia actual de cambio de logística y ubicaciones de empresas de servicios y comerciales céntricas hacia otros polos como es el caso de Avatar, edificio Alvear, Chacras Park, entre otros, el número publicado puede llegar a subir.

Tampoco hay que olvidar un punto importante a tener en cuenta el valor de las expensas de las cocheras según su ubicación que suelen disminuir la demanda de ciertas unidades debido a que su ociosidad genera una rentabilidad menor y en consecuencia nula posibilidad de venta o alquiler si no está en un valor adecuado

Tipo de transacción de precios

Rango de precios aproximado (Centro de Mendoza)

  • Venta entre USD 6.000 y USD 17.000 por unidad. Las más caras se ubican en zonas prime y edificios de categoría.
  • Alquiler mensual: El rango se ubica entre $45.000 y $60.000 pesos argentinos, dependiendo de la ubicación (por ejemplo, cerca de la Peatonal Sarmiento o el Barrio Cívico).

Desafíos y perspectivas a futuro

La dificultad para estacionar y la congestión son catalogadas como un "problema urbano antiguo" por los medios locales. Se han propuesto y debatido proyectos para abordar esta problemática, incluyendo la construcción de cocheras subterráneas, como una medida para ordenar el tránsito y la accesibilidad. Sin embargo, la solución a largo plazo también pasa por desincentivar el uso del vehículo particular y mejorar la conectividad y accesibilidad del transporte público, conforme a los mandatos del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mendoza.

