23 de agosto de 2025 - 15:50

Implementarán el Estacionamiento Medido Digital en el Parque Cívico

Este sistema que se utiliza en la ciudad de Mendoza ya cuenta con más de 64.000 usuarios registrados. Qué pasará con los tarjeteros que trabajan en la zona.

Más de 64.000 usuarios ya utilizan el sistema de Estacionamiento Medido Digital
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Ciudad de Mendoza implementará el Estacionamiento Medido Digital en el Parque Cívico. Esta medida, que se pondrá en marcha desde el lunes 1 de septiembre, se basa en el éxito de la modalidad en calles como Arístides Villanueva, Belgrano y Juan B. Justo, y busca ordenar el tránsito, optimizar el uso del espacio público y mejorar la experiencia de los usuarios.

El sistema, que ya cuenta con más de 64.000 usuarios registrados, reemplazará al tradicional sistema de tarjetas en el perímetro del Parque Cívico, manteniendo el horario vigente de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

En qué calles se implementará

Las calles incluidas en esta nueva etapa son:

– De Norte a Sur:

La Pampa (entre Pedro Molina y Peltier).

– De Sur a Norte:

Belgrano (entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina).

Perú (desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina).

– De Oeste a Este:

Pedro Molina (entre Belgrano y Patricias Mendocinas).

Peltier (entre Belgrano y La Pampa).

– De Este a Oeste:

Virgen del Carmen de Cuyo (entre La Pampa y Belgrano).

Peltier (entre La Pampa y Belgrano).

– Conexión interna:

Vélez Sarsfield / Obligado (en conexión interna entre Virgen del Carmen y Perú).

Además, los tarjeteros que cumplían funciones en la zona serán reubicados en calle San Juan, recientemente habilitada tras obras, para continuar con sus tareas habituales.

El estacionamiento medido digital no sólo facilita los pagos y el control, sino que también brinda beneficios adicionales: gracias a la comunicación en tiempo real entre controladores y conductores, se han podido avisar situaciones como luces encendidas, llaves olvidadas o ventanillas abiertas, mejorando la seguridad y la confianza de los usuarios.

Cómo realizar el pago del Estacionamiento Medido Digital

Aplicación SEM Mendoza: disponible en Playstore o SEM Mobile en Appstore (seleccionar la opción de Mendoza), donde se pueden registrar los datos y cargar crédito para el tiempo de estacionamiento.

Puntos de carga presenciales: en comercios señalizados cercanos a las calles donde se implemente el sistema.

