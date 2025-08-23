Implementarán el Estacionamiento Medido Digital en el Parque Cívico

Este sistema que se utiliza en la ciudad de Mendoza ya cuenta con más de 64.000 usuarios registrados. Qué pasará con los tarjeteros que trabajan en la zona.

Más de 64.000 usuarios ya utilizan el sistema de Estacionamiento Medido Digital

La Ciudad de Mendoza implementará el Estacionamiento Medido Digital en el Parque Cívico. Esta medida, que se pondrá en marcha desde el lunes 1 de septiembre, se basa en el éxito de la modalidad en calles como Arístides Villanueva, Belgrano y Juan B. Justo, y busca ordenar el tránsito, optimizar el uso del espacio público y mejorar la experiencia de los usuarios.

El sistema, que ya cuenta con más de 64.000 usuarios registrados, reemplazará al tradicional sistema de tarjetas en el perímetro del Parque Cívico, manteniendo el horario vigente de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

En qué calles se implementará Las calles incluidas en esta nueva etapa son:

– De Norte a Sur:

La Pampa (entre Pedro Molina y Peltier).