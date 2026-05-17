Cuyo minero: todo lo que dejó la feria más importante del sector

La minería se consolidó como uno de los grandes ejes del debate económico y productivo de la región. Esa dinámica quedó reflejada en la última edición de la Expo San Juan Minera 2026, que reunió a empresas, proveedores, funcionarios, cámaras empresarias, universidades y estudiantes en medio de una fuerte expectativa por el desarrollo del cobre y las nuevas inversiones.