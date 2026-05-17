17 de mayo de 2026 - 11:13

Cuyo minero: todo lo que dejó la feria más importante del sector

Ya se puede descargar una nueva edición de Cuyo Minero, con entrevistas, análisis y testimonios sobre el impacto de la minería.

Cuyo minero: todo lo que dejó la feria más importante del sector

Cuyo minero: todo lo que dejó la feria más importante del sector

Foto:

Los Andes | Redacción
Por Redacción

La minería se consolidó como uno de los grandes ejes del debate económico y productivo de la región. Esa dinámica quedó reflejada en la última edición de la Expo San Juan Minera 2026, que reunió a empresas, proveedores, funcionarios, cámaras empresarias, universidades y estudiantes en medio de una fuerte expectativa por el desarrollo del cobre y las nuevas inversiones.

Leé además

La necesidad de infraestructura, mano de obra capacitada y financiamiento apareció entre las principales demandas del sector.

Expo San Juan Minera: proveedores y empresas se preparan para el despegue del cobre
Caputo anunció que PSJ Cobre Mendocino fue aprobado bajo el RIGI

Caputo anunció que PSJ Cobre Mendocino entró al RIGI

Cuyo Minero estuvo presente en la feria y, en esta edición, repasa las múltiples aristas de un evento que dejó definiciones, expectativas y numerosos temas para analizar sobre el futuro de la minería en la región.

CUYO MINERO Expo San Juan Minera

Entre los principales contenidos de esta edición se destacan:

  • Un informe especial sobre cómo las empresas de servicios, bancos y cámaras empresarias se preparan para el despegue de la minería del cobre en San Juan.
  • La entrevista exclusiva con Ron Hochstein, quien aseguró que los accionistas del proyecto podrían tomar la decisión final de inversión antes de fin de año.
  • El análisis Flavio Fama, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la Nación, sobre la creación de la Mesa Nacional Minera y los próximos debates legislativos vinculados al sector.
  • Historias de emprendedores y proveedores sanjuaninos que comenzaron a reconvertirse para competir en el negocio minero.
  • El impacto que genera la minería entre estudiantes universitarios, que ya ven en la industria una salida laboral concreta.
  • El crecimiento de empresas tecnológicas locales que desarrollan soluciones para minería, petróleo e inteligencia artificial.

Descargá el suplemento completo aquí:

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Referentes del INSUTEC: Pablo Aceña, Marita Ahumada y Marcelo Vera.

Minería y sustentabilidad: El impulso que aporta el sector educativo

PSJ Cobre Mendocino participó en la feria Minería, un mundo en movimiento

PSJ Cobre Mendocino participó en la feria "Minería, un mundo en movimiento"

Caputo anunció un súper RIGI para industrias vinculadas a recursos naturales

Caputo anunció un "súper RIGI" para industrias vinculadas a recursos naturales: "Seremos potencia minera "

expo san juan minera: el encuentro de mujeres de la industria reunio a referentes de todo el pais

Expo San Juan Minera: el Encuentro de mujeres de la Industria reunió a referentes de todo el país