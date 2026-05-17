Cuyo minero: todo lo que dejó la feria más importante del sector

La minería se consolidó como uno de los grandes ejes del debate económico y productivo de la región. Esa dinámica quedó reflejada en la última edición de la Expo San Juan Minera 2026, que reunió a empresas, proveedores, funcionarios, cámaras empresarias, universidades y estudiantes en medio de una fuerte expectativa por el desarrollo del cobre y las nuevas inversiones.
Cuyo Minero estuvo presente en la feria y, en esta edición, repasa las múltiples aristas de un evento que dejó definiciones, expectativas y numerosos temas para analizar sobre el futuro de la minería en la región.
CUYO MINERO Expo San Juan Minera
Entre los principales contenidos de esta edición se destacan:
- Un informe especial sobre cómo las empresas de servicios, bancos y cámaras empresarias se preparan para el despegue de la minería del cobre en San Juan.
- La entrevista exclusiva con Ron Hochstein, quien aseguró que los accionistas del proyecto podrían tomar la decisión final de inversión antes de fin de año.
- El análisis Flavio Fama, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la Nación, sobre la creación de la Mesa Nacional Minera y los próximos debates legislativos vinculados al sector.
- Historias de emprendedores y proveedores sanjuaninos que comenzaron a reconvertirse para competir en el negocio minero.
- El impacto que genera la minería entre estudiantes universitarios, que ya ven en la industria una salida laboral concreta.
- El crecimiento de empresas tecnológicas locales que desarrollan soluciones para minería, petróleo e inteligencia artificial.
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