Minería y sustentabilidad: El impulso que aporta el sector educativo

En un contexto donde la discusión sobre el desarrollo minero vuelve a ganar espacio en Mendoza, la sustentabilidad apareció como uno de los ejes centrales de la jornada “ Minería , un mundo en movimiento” , realizada en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit por el Día de la Minería .

Allí, el Instituto de Educación Superior IES 9-019 INSUTEC puso el foco en la necesidad de formar profesionales capaces de combinar producción, innovación tecnológica y cuidado ambiental.

El encuentro reunió a instituciones educativas, empresas, organismos públicos y referentes del sector con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la formación técnica y las demandas de una industria minera que atraviesa un proceso de transformación, marcado por mayores exigencias ambientales.

En ese marco, el INSUTEC tuvo una participación destacada como coorganizador del bloque “Mundo Educativo y Empleabilidad” , un espacio orientado a debatir cómo debe adaptarse la educación superior a las nuevas necesidades del sector productivo. Durante la apertura, el rector Pablo Aceña remarcó la importancia de preparar profesionales que puedan responder a los desafíos actuales de la minería y acompañar el crecimiento económico de Mendoza.

La institución tiene una relación histórica con la actividad minera . El INSUTEC nació en 2003 con la creación de la Tecnicatura Superior en Minería y se convirtió en uno de los primeros espacios de formación técnica especializada en la provincia. Con el paso de los años amplió su oferta académica hacia áreas vinculadas a petróleo y gas, energías renovables, higiene y seguridad, metalmecánica y construcciones sustentables.

Minería y educación

Desde el instituto sostienen que el futuro de la minería dependerá, en gran parte, de la capacidad de integrar desarrollo productivo y sustentabilidad. Bajo esa premisa, la formación de técnicos incorpora contenidos relacionados con gestión ambiental, seguridad laboral e innovación aplicada a procesos industriales.

Durante la jornada, el INSUTEC también presentó su oferta educativa a través de un stand institucional, donde difundió carreras vinculadas a minería, medio ambiente, energías renovables y petróleo y gas. Además, se destacó la participación de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Minería en eventos especializados como Arminera y Expo San Juan Minera, experiencias que buscan acercar a los futuros profesionales a la realidad del sector.

A más de dos décadas de su creación, el instituto busca consolidar un perfil educativo alineado con las nuevas demandas de la industria minera, en un escenario donde las empresas enfrentan crecientes requisitos vinculados al impacto ambiental, la energética y la eficiencia social para operar.

En ese sentido, desde la institución consideran que la sustentabilidad ya no puede entenderse como un aspecto complementario, sino como una condición necesaria para el desarrollo de la actividad. Por eso, aseguran que el desafío pasa por formar técnicos capaces de impulsar proyectos productivos que integren crecimiento económico, innovación y cuidado del entorno.