Federico González habló en Aconcagua Radio sobre la ampliación del Estacionamiento Medido Digital

El fiscalizador general de la Secretaría de Hacienda dialogó con Aconcagua Radio sobre este nuevo sistema, que desde este 1 de septiembre sumó el Barrio Cívico.

Desde este lunes 1 de septiembre, la Ciudad de Mendoza pone en marcha el nuevo sistema de Estacionamiento Medido Digital en el Barrio Cívico, con excepción de la manzana de la Casa de Gobierno y la calle Patricias a la altura del Poder Judicial. La medida busca modernizar el control del estacionamiento y simplificar la experiencia de los vecinos y conductores.

En el programa "En el medio de todo", de Aconcagua Radio, Federico González, fiscalizador general de la Secretaría de Hacienda, explicó cómo funcionará el nuevo sistema y qué beneficios traerá: "Desde que se inició el estacionamiento, tenemos más de 66.000 usuarios registrados. Obviamente que ahora tenemos otra zona más. En estudio, en análisis y en datos, ha sido una experiencia muy buena por parte del usuario", evaluó.

El nuevo formato digital reemplaza al tradicional sistema de tarjetas, manteniendo los horarios vigentes de lunes a viernes de 8 a 14. Los conductores podrán gestionar su estacionamiento mediante una aplicación móvil, que según González, es intuitiva y de fácil uso: "La aplicación es súper sencilla. Es solamente poner la patente, la zona en la que estás, iniciar y finalizar", afirmó.

