En Aconcagua Radio la senadora Derrache habló de su proyecto que busca paridad de género en el Estado

La senadora Mercedes Derrache, presentó una iniciativa junto a Adriana Cano para garantizar que ningún género supere el 60% ni esté por debajo del 40% en cargos jerárquicos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La senadora provincial Mercedes Derrache.

En diálogo con Aconcagua Radio, la senadora María Mercedes Derrache, explicó que, pese a los avances normativos, la presencia femenina en puestos de decisión sigue siendo minoritaria. Actualmente, solo el 22% de los cargos jerárquicos en Mendoza son ocupados por mujeres.

Tabajadores de la Salud.

Trabajadores de la Salud alertan en Aconcagua Radio sobre cambios al Estatuto del Empleado Público en Mendoza

El municipio ya entregó departamentos.

En Aconcagua Radio explicaron cómo Godoy Cruz avanza con su programa de viviendas para clase media

“Queremos garantizar una igualdad de oportunidades real. Hoy la Constitución lo establece, pero en la práctica no se cumple. Mientras en el plano electoral hemos avanzado, en los cargos de poder la presencia femenina es notoriamente menor”, señaló Derrache en diálogo con Aconcagua Radio.

La senadora explicó que el proyecto busca institucionalizar lo que debería ser una práctica habitual: “Nadie pide que se elija a una mujer por ser mujer, sino que se reconozca que hay sobradas mujeres capacitadas en todos los partidos políticos para ocupar cualquier cargo de decisión”.

Un ejemplo reciente que mencionó fue el de la designación de una fiscal en la Tercera Circunscripción Judicial, donde, a pesar de que una de las candidatas mujeres tenía puntajes similares a su par varón, la decisión recayó en este último. “De doce fiscales en el Este, solo tres son mujeres. Con esta ley, el gobernador deberá considerar la composición general antes de decidir”, remarcó.

Actualmente, de unos 40 cargos jerárquicos en Mendoza, solo nueve están ocupados por mujeres, lo que equivale al 22%. “Hay avances, pero insuficientes. Si no se logra por convicción, deberá hacerse por ley”, apuntó Derrache, al tiempo que destacó el acompañamiento que espera lograr de todos los partidos para que el debate no quede “cajoneado”.

La legisladora subrayó que este tipo de medidas no buscan desplazar a los varones, sino complementar la mirada sobre la gestión: “Las mujeres tenemos otra perspectiva, otra forma de conducir. Incorporar esa diversidad enriquece las decisiones que afectan a dos millones de mendocinos”.

El proyecto ya está en tratamiento en el Senado provincial y pretende que Mendoza se sume a las provincias que han dado este paso, como Córdoba, San Luis y Entre Ríos. “Es un camino que debemos recorrer con responsabilidad y consenso”, concluyó Derrache.

Escucha la nota completa acá

