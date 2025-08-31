Trabajadores de la Salud alertan en Aconcagua Radio sobre cambios al Estatuto del Empleado Público en Mendoza

Representantes del sector advierten que el proyecto presentado por el gobernador Alfredo Cornejo afectaría la estabilidad laboral y los derechos de miles de estatales, incluidos los que ingresaron durante la pandemia.

Los trabajadores de la Salud, en Mendoza, enfrentan una situación crítica ante la propuesta de modificación del Estatuto de los Empleados Públicos. Según Uma Flores, vocera de la asamblea de autoconvocados del Hospital Notti y Hospital Central, el proyecto presentado por el gobernador Alfredo Cornejo busca incorporar la figura de la “planta interina”, lo que implicaría que miles de empleados queden sin estabilidad laboral. “Principalmente, la estabilidad del empleado público se ve afectada. Este principio está reconocido por la Constitución Nacional y provincial para garantizar calidad y transparencia en la gestión estatal”, explicó Flores.

El proyecto, señalan, no contempla a quienes ya trabajan en condiciones precarias o como contratados. Más de 2.300 personas ingresaron a los hospitales y centros de salud durante la emergencia sanitaria de 2020 y 2021 sin concurso ni derechos laborales, y hoy se encuentran desprotegidos. “Muchos no tienen vacaciones desde hace cinco años, no pueden capacitarse, no tienen aportes jubilatorios ni cobertura de ART. Incluso algunos compañeros que se accidentaron fueron dejados de baja en vez de recibir apoyo del hospital”, relató Flores.

La figura de planta interina, según los trabajadores, no garantiza mejoras: “Seguirían siendo pseudo trabajadores sin derechos plenos. Creemos que después de años de idoneidad, corresponde que accedan a la planta permanente”, enfatizó.

El impacto alcanza también a los empleados de planta permanente, ya que el proyecto elimina el derecho a defensa e impugnación ante sanciones superiores a 15 días. “Esto afecta directamente a los trabajadores de planta permanente, porque el Estatuto actual establece que con dos suspensiones de 15 días, la persona puede ser cesanteada. La modificación aumenta el riesgo de vulneración de derechos”, señaló Flores.

El sindicato alerta que todos los cargos jerárquicos son políticos y designados a dedo, sin concursos, lo que deja a los trabajadores desprotegidos frente a cualquier reclamo. “La patronal político-partidaria puede generar situaciones en las cuales los trabajadores queden totalmente vulnerables por elevar su voz ante irregularidades”, advirtió.