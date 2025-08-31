En Aconcagua Radio explicaron cómo Godoy Cruz avanza con su programa de viviendas para clase media

El municipio de Godoy Cruz continúa desarrollando su programa de viviendas para la clase media, tras finalizar la primera etapa con 1 6 departamentos listos para entrega antes de fin de septiembre. La segunda etapa ya abrió la inscripción para las 48 unidades restantes. Miguel José Catalano, secretario legal y técnico de Godoy Cruz, explicó en Aconcagua Radio que el programa busca facilitar el acceso a la vivienda propia mediante financiamiento accesible y un modelo de preinscripción que ya superó los 3.200 inscriptos.

“Este modelo surge para satisfacer la demanda habitacional de Mendoza, especialmente en el sector de clase media, que es el que más dificultades tiene para acceder a su vivienda propia”, explicó Miguel José Catalano , secretario legal y técnico del municipio, en diálogo con Aconcagua Radio.

Catalano detalló que el proyecto se financia mediante un fideicomiso público-privado, con aportes del municipio y créditos bancarios para los beneficiarios. “Hemos hecho la inscripción y en apenas tres días tenemos más de 3.200 inscriptos. Esto refleja la gran necesidad de viviendas”, señaló.

El programa se diferencia de otros modelos porque primero se construyen las unidades y luego se realiza la convocatoria, asegurando que los futuros propietarios puedan ver las viviendas antes de decidir. “En el primer proyecto, la gente esperó a que las obras finalizaran antes de inscribirse, debido a la incertidumbre del contexto económico”, recordó Catalano.

Cada unidad cuenta con aproximadamente 65 m², distribuidos en habitaciones, baño, cocina-comedor y balcón. Los edificios tienen planta baja, primer y segundo piso, ascensor, espacios comunes y cocheras individuales. La financiación se adapta a la capacidad de ahorro de cada familia, con cuotas que van desde los 300.000 hasta los 550.000 pesos mensuales, con plazos de hasta 30 años.

“Las primeras 16 unidades se adjudicarán mediante sorteo público realizado por el Casino de Mendoza, garantizando transparencia. Se asigna un titular y dos suplentes por departamento, en caso de que el primero no cumpla los requisitos”, detalló el secretario.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre, y los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en el decreto municipal, incluyendo residencia en Godoy Cruz. “Queremos evitar falsas expectativas y asegurar que los inscriptos realmente califiquen para el crédito”, concluyó Catalano.

El municipio ya tiene planificada la construcción de una tercera etapa con 42 departamentos adicionales, consolidando un programa que combina transparencia, planificación y atención a las necesidades habitacionales de la población de Godoy Cruz.

