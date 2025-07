Obligaron a sacar del puesto al famoso pato del KM O y juntan firmas para traerlo, ¿qué pasó?

Pero hace unos días, Juan desapareció de la tradicional esquina, la única casa que había conocido. "De repente una persona hizo una denuncia en la municipalidad diciendo que no era lugar para que Juan estuviera, según su argumento. La municipalidad vino, me hizo un acta que decía que Juan no puede estar más y me emplazaron 48 horas para que lo retirara. Con todo el dolor del alma se queda en la casa solo", explicó la florista ante la ausencia del animal.