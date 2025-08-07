7 de agosto de 2025 - 10:48

El pato Juan no vuelve al puesto de flores, pero cuenta su día a día en sus redes

La historia del pato Juan dio un giro inesperado: ahora tiene su propia cuenta en X (ex Twitter), donde narra su vida cotidiana lejos del puesto de flores y mantiene el reclamo activo.

Juan, al pato del KM 0

Juan, al pato del KM 0

Foto:

Los Andes
Por Andrés Aguilera

Tras su reciente fama en los medios nacionales, el Pato Juan ahora tiene voz propia en X (ex Twitter). Desde la cuenta @PatoJuanCuak, el ave relata con humor e ironía su día a día en “cautiverio”, comparte fotos, recibe mensajes de apoyo y mantiene vigente el reclamo por su regreso al centro mendocino.

Leé además

Juan, al pato del KM 0

El pato Juan consiguió abogado y su historia llegó a los medios nacionales

Por Flavio Alegre
Largas colas en el KM 0 para firmar por el pato Juan. A pesar de que la municipalidad dice que no hay nada que hacer ya casi llevan 3000 firmas. 

Capital no permitirá el regreso del pato Juan al centro, pero igual hay filas para firmar por su vuelta

Por Victoria Asmat
Captura

“Las extraño muchisimo, espero quedarme con ustedes patoda la vida”, dice uno de los posteos recientes, acompañado por una imagen del pato junto a su dueña Margarita y su amiga, una perro salchicha. En pocas horas, la cuenta sumó cientos de seguidores que celebran cada publicación y viralizan su historia.

Apoyo legal y debate público

El caso de Juan cuenta con el respaldo del abogado Oscar Mellado, especialista en derecho animal, quien explicó que actualmente se está trabajando en la vía administrativa para lograr una solución: “No hay una causa judicial abierta, pero estamos dando el primer paso para garantizar los derechos del animal y su familia humana”, afirmó.

El pato Juan en medios nacionales
El pato Juan en medios nacionales

El pato Juan en medios nacionales

Mientras tanto, el caso ya trascendió las fronteras locales y fue recogido por medios nacionales, abriendo el debate sobre la presencia de animales en espacios públicos, el rol de las ordenanzas municipales y el poder de la comunidad frente a este tipo de decisiones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en octubre, según los jardineros.

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en octubre, según los jardineros

Por Andrés Aguilera
Una cámara trampa capturó crías de marta silvestre tras 100 años en el suroeste de Inglaterra, un descubrimiento clave en fotografía y conservación de animales.

Una cámara trampa captura crías de marta silvestre por primera vez en 100 años

Por Andrés Aguilera
tira estas 5 plantas de tu casa porque son toxicas y podrian ser mortales para tu perro o gato

Tirá estas 5 plantas de tu casa porque son tóxicas y podrían ser mortales para tu perro o gato

Por Redacción
Pagan cerca de un millón de pesos por esta moneda argentina.

Los amantes de la numismática pueden pagar hasta 1 millón por una moneda que pocos conocen

Por Andrés Aguilera