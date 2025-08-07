El pato Juan no vuelve al puesto de flores, pero cuenta su día a día en sus redes

La historia del pato Juan dio un giro inesperado: ahora tiene su propia cuenta en X (ex Twitter), donde narra su vida cotidiana lejos del puesto de flores y mantiene el reclamo activo.

Tras su reciente fama en los medios nacionales, el Pato Juan ahora tiene voz propia en X (ex Twitter). Desde la cuenta @PatoJuanCuak, el ave relata con humor e ironía su día a día en “cautiverio”, comparte fotos, recibe mensajes de apoyo y mantiene vigente el reclamo por su regreso al centro mendocino.

Captura “Las extraño muchisimo, espero quedarme con ustedes patoda la vida”, dice uno de los posteos recientes, acompañado por una imagen del pato junto a su dueña Margarita y su amiga, una perro salchicha. En pocas horas, la cuenta sumó cientos de seguidores que celebran cada publicación y viralizan su historia.

Apoyo legal y debate público El caso de Juan cuenta con el respaldo del abogado Oscar Mellado, especialista en derecho animal, quien explicó que actualmente se está trabajando en la vía administrativa para lograr una solución: “No hay una causa judicial abierta, pero estamos dando el primer paso para garantizar los derechos del animal y su familia humana”, afirmó.