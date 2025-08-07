7 de agosto de 2025 - 23:25

Qué significa el exceso de confianza en las personas y cómo afecta en las decisiones, según especialistas

Parece una actitud positiva, pero si una persona confía demasiado en sí mismo, puede llevarla a decisiones peligrosas y eso podría no advertirse a tiempo.

Una actitud segura transmite liderazgo y control, pero cuando esa seguridad sobrepasa ciertos límites, aparece un riesgo invisible. El exceso de confianza en las personas empuja a tomar decisiones peligrosas sin medir las consecuencias. Por eso, esa falsa percepción de invulnerabilidad suele aparecer en momentos clave donde la prudencia sería más útil.

No siempre se nota a simple vista, pero este error psicológico lleva a ignorar señales claras de peligro. Especialistas en comportamiento humano explican que el exceso de confianza puede hacer que una persona sobreestime, subestime y no escuche advertencias que serían evidentes para otros.

Qué provoca el exceso de confianza y por qué puede ser riesgoso en las personas

El exceso de confianza es un sentido cognitivo documentado que lleva a las personas a pensar que saben más de lo que realmente saben o que pueden hacer más de lo que objetivamente pueden. Este fenómeno ha sido estudiado por décadas en ámbitos como la psicología, la economía y la seguridad.

  • Al conducir
  • Al Invertir dinero
  • Cuando se practica deportes de riesgo
  • O en tareas cotidianas, como cruzar una calle con auriculares.

Es ahí cuando las personas creen tener el control total de la situación, cuando en realidad puede estar ignorando variables importantes.

El peligro de la confianza aumenta cuando esta percepción se mantiene pese a las señales de advertencia. En el ámbito laboral, por ejemplo, puede llevar a errores por no verificar la información. En la vida personal, puede conducir a ignorar síntomas médicos o recomendaciones profesionales, con consecuencias graves para la salud o la seguridad.

Cómo actúa este sentido y por qué suele pasar desapercibido

Los especialistas señalan que el exceso de confianza está relacionado con un mecanismo cerebral de supervivencia.

  • Sentirse seguro genera dopamina y refuerza decisiones rápidas. Aunque el problema es que este mecanismo no siempre diferencia entre una decisión basada en hechos y otra basada solo en creencias personales.
  • Es por eso que este sentido se potencia cuando una persona ha tenido éxito en decisiones previas sin consecuencias negativas. Esa experiencia refuerza la idea de que “todo saldrá bien”, lo que impide ver los riesgos o prestar atención a advertencias externas.
  • Sentir un exceso de confianza afecta en cómo evaluamos las habilidades de otros. Al creer que uno mismo sabe más, se tiende a descartar opiniones ajenas, incluso si provienen de expertos.
  • Este tipo de actitudes puede generar conflictos y aumentan el riesgo del error en decisiones grupales o familiares, especialmente si no hay espacio para la autocrítica o el diálogo.
El exceso de confianza no siempre es visible, pero con el tiempo puede convertirse en una amenaza silenciosa que nos lleva a ignorar diferentes peligros. Por eso, será importante reconocerlo y equilibrarlo a tiempo con una evaluación objetiva de las situaciones. Eso puede marcar la diferencia entre una buena decisión y una con consecuencias.

