Hay personas que entran a un lugar y, sin decir demasiado, ya llaman la atención. A veces no tiene que ver con su voz, su actitud o su estilo general, sino con algo mucho más simple: el color que eligieron usar. En psicología del color, los tonos intensos y cálidos suelen generar mayor impacto perceptivo.

Según la psicología, las personas que crecieron en los años 60 y 70 desarrollaron una fortaleza mental única

Entre ellos hay dos que aparecen una y otra vez cuando se estudia qué es lo que más capta la mirada: el rojo y el amarillo .

El rojo es, probablemente, el color con más respaldo en investigación cuando se habla de atención, intensidad y presencia. Distintos trabajos académicos muestran que los estímulos en rojo pueden tener una ventaja atencional , es decir, que el ojo los detecta antes que otros colores en determinados contextos.

Además, suele asociarse con energía, poder, excitación, dominancia e incluso con mayor impacto social cuando aparece en la ropa o en elementos visuales cercanos a una persona.

Por eso no sorprende que muchas personas que proyectan seguridad o una presencia fuerte recurran al rojo en prendas clave: un saco, un labial, una camisa, una bufanda o incluso un detalle puntual.

No hace falta vestirse entero de ese color para destacarse. En muchos casos, alcanza con una sola pieza bien elegida para que la imagen gane fuerza de inmediato.

El amarillo, el tono más difícil de ignorar

El otro color que aparece con fuerza en este terreno es el amarillo. Aunque no siempre se lo asocia con poder, sí está muy vinculado con la visibilidad, la estimulación mental y las emociones de alta activación, como el entusiasmo, la alegría y la vitalidad.

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que nunca pasan desapercibidas (3)

Una revisión reciente sobre más de un siglo de estudios encontró asociaciones bastante sistemáticas entre el amarillo y emociones positivas de alta energía. Además, investigaciones sobre percepción visual muestran que el ojo humano es especialmente sensible a rangos cercanos al amarillo y que los colores cálidos como el rojo y el amarillo suelen percibirse antes que otros en muchas situaciones.

Eso ayuda a explicar por qué una prenda amarilla, sobre todo si es intensa y limpia en su tono, rara vez pasa inadvertida. El amarillo transmite una imagen más expansiva, espontánea y luminosa. No siempre comunica formalidad, pero sí puede dar una sensación de carisma, apertura y seguridad escénica, algo que muchas personas usan a su favor de manera intuitiva.

Lo que dice la ciencia y lo que conviene no exagerar

Ahora bien, la psicología también marca un límite importante: no existe una fórmula mágica en la que un color produzca siempre la misma reacción en todo el mundo.

El contexto cultural, la personalidad, la combinación de prendas, la saturación del tono y hasta la situación social pueden cambiar mucho el efecto. De hecho, algunos estudios advierten que las asociaciones entre colores y emociones no siempre son totalmente consistentes ni universales.

Aun así, si la idea es entender qué elecciones cromáticas suelen hacer que alguien se vea más presente, más notorio o más difícil de ignorar, el panorama es bastante claro: el rojo y el amarillo son los dos colores que más se repiten cuando se cruzan percepción visual, emoción e impacto social.

Uno comunica fuerza; el otro, expansión. Uno impone; el otro ilumina. Y los dos, bien usados, tienen algo en común: casi nunca pasan desapercibidos.