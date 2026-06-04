La Justicia de Chubut restituyó a la jueza Mariel Suárez, destituida tras el escándalo por un beso a un preso

La jueza Mariel Suárez , quien había sido destituida en 2023 tras un jury de enjuiciamiento por el escándalo generado a raíz de imágenes en las que aparecía besando a un preso condenado a perpetua por homicidio , fue restituida en su cargo luego de una decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Polémica en Chubut por la siembra de pasto con drones en zonas incendiadas de la Patagonia

Preocupación en Chubut y Santa Cruz por la aparición de pingüinos muertos en las playas

El máximo tribunal provincial declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento en noviembre de 2023, cuando una mayoría de tres votos contra dos había resuelto remover a la magistrada de su función como jueza penal de Comodoro Rivadavia.

La resolución, firmada por dos ministros del Superior Tribunal y tres jueces de Cámara que actuaron como subrogantes, tiene como consecuencia inmediata la reincorporación de Suárez a su puesto , según informó oficialmente la Justicia chubutense.

Mariel Suárez, la exjueza que besó a un preso, quiere recuperar su cargo

La magistrada había sido denunciada luego de que, en enero de 2023, se difundiera una grabación captada por las cámaras de seguridad del Instituto Penitenciario Provincial. En las imágenes se la observaba visitando al detenido Cristian “Mai” Bustos y manteniendo contacto físico con él .

Los hechos correspondían a visitas realizadas a fines de diciembre de 2021, pocos días después de que Bustos fuera condenado por homicidio.

Tras la difusión de las imágenes, el caso avanzó en el Consejo de la Magistratura y derivó en un jury de enjuiciamiento basado en un sumario elaborado por el entonces ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, quien posteriormente presidió el Tribunal de Enjuiciamiento que dispuso la destitución de Suárez.

Mariel Suárez, la exjueza que besó a un preso, quiere recuperar su cargo Mariel Suárez, la exjueza que besó a un preso, fue restituida. Facebook

En paralelo, la jueza también enfrentó una causa penal. Sin embargo, en 2024 fue sobreseída luego de que la Justicia concluyera que su conducta podía resultar “éticamente reprochable”, pero que no constituía un delito.

El insólito descargo de la Jueza: “Hablábamos cerca”

En su momento, Suárez habló con TN y negó haberse besado con el hombre que condenó a perpetua por un homicidio. Pese al video que muestra lo contrario dijo: “No tengo ninguna relación sentimental con esa persona”.

“Sentíamos que nos estaban escuchando por eso hablábamos cerca”, argumentó sobre las imágenes que se viralizaron y le costaron un sumario interno.

“Estoy haciendo un libro con esta persona por su historia”, explicó y aseguró que fue la segunda vez que veía al recluso, Cristian “Mai” Bustos, condenado por matar a su hijastro, un bebé de nueve meses y asesinar a un policía en una balacera años más tarde, mientras estaba prófugo.

Incluso la magistrada dio a conocer el nombre de la obra que pretende editar: “Se va a llamar ´Los cuatro de Corcovado´”.