Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo para comenzar el fin de semana

Este sábado 9 de agosto se presentará con tiempo bueno en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa un día estable, con poca nubosidad y heladas parciales. La máxima llegará a los 17°C.
Se espera cielo con poca nubosidad, heladas parciales y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del noreste. En la cordillera, el cielo también permanecerá poco nuboso.
La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima será de 4°C, por lo que la mañana se sentirá fresca.
Domingo 10: Poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste. Máxima: 19°C | Mínima: 4°C.
Lunes 11: Algo nublado con leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargüe. Inestable en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 5°C.
Martes 12: Algo nublado con ascenso de la temperatura. Precipitaciones en el sur provincial y nevadas en cordillera. Máxima: 21°C | Mínima: 6°C.