Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo para comenzar el fin de semana

El pronóstico del tiempo anticipa un día estable, con poca nubosidad y heladas parciales. La máxima llegará a los 17°C.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana comienza con mañanas frías y cielo despejado en Mendoza.

Este sábado 9 de agosto se presentará con tiempo bueno en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Se espera cielo con poca nubosidad, heladas parciales y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del noreste. En la cordillera, el cielo también permanecerá poco nuboso.

La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima será de 4°C, por lo que la mañana se sentirá fresca.