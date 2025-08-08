8 de agosto de 2025 - 20:47

Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo para comenzar el fin de semana

El pronóstico del tiempo anticipa un día estable, con poca nubosidad y heladas parciales. La máxima llegará a los 17°C.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana comienza con mañanas frías y cielo despejado en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico del tiempo para el fin de semana comienza con mañanas frías y cielo despejado en Mendoza. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado 9 de agosto se presentará con tiempo bueno en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Vacuna contra el VPH:  lo ideal es que la cobertura supere el 90% de la población objetivo mientras que a los 11 años ronda el 75%. 

En Mendoza 1 de cada 4 adolescentes no tiene la vacuna contra el VPH que provoca 6 tipos de cáncer

Por Verónica De Vita
Ribonetto. Un viejo conocido de la casa es quien se hará cargo del primer equipo de Godoy Cruz, tras la salida del rosarino Solari.  

Walter Ribonetto, el elegido para tomar las riendas de Godoy Cruz

Por Redacción Deportes

Se espera cielo con poca nubosidad, heladas parciales y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del noreste. En la cordillera, el cielo también permanecerá poco nuboso.

La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima será de 4°C, por lo que la mañana se sentirá fresca.

Pronóstico extendido en Mendoza

  • Domingo 10: Poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste. Máxima: 19°C | Mínima: 4°C.

  • Lunes 11: Algo nublado con leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargüe. Inestable en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 5°C.

  • Martes 12: Algo nublado con ascenso de la temperatura. Precipitaciones en el sur provincial y nevadas en cordillera. Máxima: 21°C | Mínima: 6°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

De cara al ciclo lectivo 2026, la Expo Educativa Mendoza 2025 fue, una vez más, el epicentro de miles de consultas de jóvenes que se enfrentan al desafío de elegir una carrera de nivel superior.  Foto: UNCuyo

"Hay mucho temor a equivocarse": las carreras más consultadas y qué prefieren los jóvenes que buscan universidad

Por Verónica De Vita
Juan, el pato del KM 0

Finalmente el pato Juan no volverá al puesto de flores en el kilómetro 0

Por Redacción Sociedad
Llega una nueva suba de la electricidad y Mendoza sigue entre las provincias con tarifas de energía más caras del país

Sube otra vez la electricidad en Mendoza y sigue entre las más caras del país

Por Sandra Conte
El peronismo de Mendoza tuvo largas deliberaciones y hasta el nombre del frente le costó acordar.

El frente del peronismo cambió de nombre a último momento: cuáles fueron las razones

Por Juan Carlos Albornoz