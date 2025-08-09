Gustavo Cerati: los claroscuros que dejó su última entrevista en Argentina

El 11 de agosto de 1959 nació un artista clave. Clave por lo que buscó, por lo que logró y por lo que nos dejó. La última entrevista en Argentina del ex Soda Stereo, en diario Los Andes , dejó frases inolvidables. Y flashes tristes, por todo lo perdido.

En Mendoza fue el último (y maravilloso) recital en Argentina de Gustavo Cerati antes de iniciar un tour latinoamericano de un mes que terminaría de la peor manera. Gira que se cerraría el 15 de mayo de 2010, en Caracas, Venezuela. Minutos después de finalizar el concierto sufrió un ACV que lo dejó en estado de coma. “El tiempo es arena en mis manos”, confiesa en la letra de “Lago en el cielo”, la última canción de aquel recital.

Rebobinemos. Horas antes de que llegara a Mendoza desde Buenos Aires lo entrevisté para Los Andes, vía teléfono. Una charla intensa donde pudimos hablar de las peores críticas que se fumaba en aquellos días (por la “interna” feroz que tenía con Los Redonditos de Ricota); donde sentenció el no futuro de Soda (confirmó que no habrían más “regresos a los escenarios” de la banda); y hasta hablamos de cómo enfrentaría esa (última) gira internacional que vendría.

La madre de Gustavo Cerati habló sobre el estado de salud del músico Gustavo Cerati en su mejor momento solista. Me reveló: “No me voy más de un mes (de Argentina), porque sé que ése es mi límite; así que voy y vuelvo. No tengo nada para quejarme. Disfruto mucho de la banda; somos todos muy amigos lo cual hace que las cosas funcionen fuera y dentro del escenario. Alguna vez pensé que me iba a cansar de esto... ¡Pero la verdad es que no me pasa!”.

Su muerte, el 4 de septiembre de 2004, dejó más que claro que no hubo otro como él. Que entonces se aquietaban bocanadas de rock que nunca más se respirarían. Que la tristeza toma dimensión cuando la que se va es una voz que supo cambiar las maneras de ver lo que somos.

¿Qué opinaba Gustavo Cerati de Los Redonditos de Ricota? Me acuerdo como si hubiera sido ayer cuando hablamos de la disputa con Los Redondos, erizada por los fans: "El hecho de que a alguien le guste una banda y que eso lo ponga en una posición antagónica a otra es una gran pelotudez. Sobre todo porque estamos hablando de música. Igualmente, como yo soy cero futbolero creo que no entiendo del todo lo de la futbolización de la música. Sé que hay intolerancia en muchos niveles. Vivimos años muy jodidos, con gobiernos que ayudaron a que la gente se lobotomizara culturalmente. Esta especie de globalización peligrosa que se planteó en los 90 trajo como resultado una resaltación de valores como el chauvinismo. ‘Argentina, Argentina’ como grito, cuando realmente Argentina es otra cosa".