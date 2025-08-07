7 de agosto de 2025 - 21:56

Habló el hermano del joven enterrado junto a la casa de Gustavo Cerati: "Mi papá murió buscándolo"

Javier Fernández relató la última vez que vio a su hermano y qué pasó en su familia. Un excompañero del colegio de la víctima sería un sospechoso.

Habló Javier Fernández Lima, el hermano del joven enterrado junto a la casa de Gustavo Cerati.

Habló Javier Fernández Lima, el hermano del joven enterrado junto a la casa de Gustavo Cerati.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Diego Fernández Lima desapareció hace 41 años, sin dejar rastros. Ahora su hermano, Javier Fernández Lima, manifestó ante la prensa su dolor, impotencia y necesidad de justicia que lo acompaña desde aquel momento.

Leé además

Salta: reemplazaron la cocaína que iba a ser quemada por un ácido que vale $10 mil el kilo.

Salta: sospechan que un grupo de policías reemplazó con un ácido 3 kilos de cocaína que iban a ser quemados

Por Redacción Policiales
Nota en la revista  en 1986 sobre la desaparición de Diego. 

Quién es el principal sospechoso de la muerte de Diego, el joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

Por Redacción Sociedad

El caso registró novedades esta semana, tras la confirmación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Detalló que los restos hallados el pasado 20 de mayo, en una propiedad del barrio porteño de Coghlan, pertenecen al adolescente que estuvo desaparecido desde 1984.

Qué dijo el hermano de Diego

Javier, de 51 años, tenía apenas 10 años cuando todo sucedió. “Necesito justicia por mi hermano. Por mi papá, por mi mamá, por mi hermana”, expresó en una entrevista con América TV. “Tenía 15 años. No me entra en la cabeza. Era bueno, jugaba en Excursionistas. Iba al colegio, tenía amigos. Era un pibe de 15 años”, lamentó.

Esa noche, al no tener noticia de su paredero, la familia intentó hacer la denuncia en una comisaría de la Policía Federal Argentina, pero no se la tomaron. “Dijeron que se trataba de un abandono de hogar”, mencionó Javier. Sin embargo, la familia sospechaba otra cosa desde el primer momento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La despedida de Excursionistas al joven hallado en la casa lidera a Cerati

La emotiva despedida de Excursionistas al joven hallado junto a la casa donde vivió Gustavo Cerati

Por Redacción Deportes
La casa de Charly, Fito y Cerati: así está hoy el bar más rockero de Mendoza, a 15 años de su clausura. Foto: Gentileza Marcelo Aguilar

La "casa" de Charly, Fito y Cerati: así está hoy el bar más rockero de Mendoza, tras 15 años clausurado

Por Ignacio de la Rosa
Tras meses de misterio identificaron de quién son los restos humanos hallados en la casa de Gustavo Cerati.

Su familia no paró de buscarlo por 40 años: quién era el joven que fue enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Por Redacción Policiales
Sismo en Mendoza.

Noche movida en Mendoza: se registró un sismo de magnitud 3.1

Por Redacción Sociedad