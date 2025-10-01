Dos ciclistas destrozaron los molinetes del Metrotranvía: quedaron grabados

Dos ciclistas destrozaron los molinetes de la estación Progreso del Metrotranvía, ubicada en Godoy Cruz.
El hecho ocurrió en la estación Progreso de Godoy Cruz y fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
El hecho ocurrió a plena luz del día y fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se puede observar como las dos personas llegan al parador y, con total desprecio por la propiedad pública, utilizaron sus propias bicicletas como herramienta para forzar y destrozar los molinetes de acceso. Luego de pasar, se observa como uno de los ciclistas tira una de las partes dañadas a un costado de la calle.
El nuevo sistema de seguridad y monitoreo preventivo permitió no solo registrar el momento exacto del ataque. La Sociedad de Transporte de Mendoza afirmó que se realizaron sanciones penales y civiles contra los responsables por el perjuicio económico y social generado a la provincia.