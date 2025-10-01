Anticipan un fin de semana con viento Zonda: cuándo bajará al llano y qué zonas afectará

Este viernes 3 y sábado 4 de octubre Mendoza volverá a quedar bajo la amenaza del viento Zonda . Así lo anticipan desde Defensa Civil y Contingencias Climáticas, organismos que alertaron sobre su posible intensidad y alcance.

Según el pronóstico, el Zonda “importante” llegaría a zonas del llano el sábado, pero el viernes comenzará a sentirse en algunas zonas. "Algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargüe. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 33°C | Mínima: 12°C", vaticina el pronóstico de Contingencias Climáticas.

Para el sábado se espera la continuidad del Zonda desde horas tempranas en precordillera Sur y zona Oeste de Malargüe. Desde las 9 afectaría el llano de Malargüe y Valle de Uspallata.

En Malargüe y Valle de Uco, podrían registrarse velocidades promedio de entre 55 y 60 km/h, extendiéndose a todo el Valle de Uco y San Rafael.

Para el Gran Mendoza, desde las 16 con velocidades moderadas. Ingreso de frente frío con viento sur desde las 21. en zona Noreste, con velocidades de 45 km/h.

La jornada se presentará cálida, con una temperatura mínima de 18°C por la mañana y una máxima de 29°C, la más alta de la semana según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno mantiene a las autoridades en estado de alerta, que seguirán de cerca su evolución para emitir nuevas recomendaciones si fuera necesario.

El fatal último Zonda en Mendoza

El último episodio, ocurrido hace apenas ocho días, dejó un saldo de serias complicaciones en la provincia: problemas de visibilidad, centenares de incidentes, suspensión de clases, demoras de vuelos, daños en viviendas y caída de ramas. Además, provocó la muerte de una mujer en Maipú, cuando un árbol se desplomó sobre su vehículo. El panorama empeoró por una tormenta posterior que incluyó granizo en la Zona Este.

Qué se espera después del Zonda del sábado

Para el domingo 5 de octubre, se prevé un marcado descenso de la temperatura con la llegada de un frente frío. El termómetro no superará los 20°C y el cielo permanecerá parcialmente nublado, ofreciendo un alivio tras los días de altas temperaturas y viento intenso.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones durante la jornada, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, asegurar objetos sueltos y conducir con precaución, ya que el Zonda puede reducir la visibilidad y provocar cambios bruscos en las condiciones climáticas.