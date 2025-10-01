1 de octubre de 2025 - 13:54

Anticipan un fin de semana con viento Zonda: cuándo bajará al llano y qué zonas afectará

Ocho días después del fenómeno que provocó una muerte y múltiples incidentes, el Servicio Meteorológico y Defensa Civil anticipan la llegada de ráfagas fuertes en distintos departamentos.

Este viernes 3 y sábado 4 de octubre Mendoza volverá a quedar bajo la amenaza del viento Zonda.

Este viernes 3 y sábado 4 de octubre Mendoza volverá a quedar bajo la amenaza del viento Zonda.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes 3 y sábado 4 de octubre Mendoza volverá a quedar bajo la amenaza del viento Zonda. Así lo anticipan desde Defensa Civil y Contingencias Climáticas, organismos que alertaron sobre su posible intensidad y alcance.

Leé además

Debido a las fuertes ráfagas de viento se cayeron árboles en la zona del Valle de Uco.

Fuertes ráfagas de viento zonda, lluvia y granizo azotaron al Valle de Uco

Por Gisel Guajardo
inesperada polemica por el video de un candidato con 4 animales protegidos muertos

Inesperada polémica por el video de un candidato con 4 animales protegidos muertos

Según el pronóstico, el Zonda “importante” llegaría a zonas del llano el sábado, pero el viernes comenzará a sentirse en algunas zonas. "Algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargüe. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 33°C | Mínima: 12°C", vaticina el pronóstico de Contingencias Climáticas.

Para el sábado se espera la continuidad del Zonda desde horas tempranas en precordillera Sur y zona Oeste de Malargüe. Desde las 9 afectaría el llano de Malargüe y Valle de Uspallata.

En Malargüe y Valle de Uco, podrían registrarse velocidades promedio de entre 55 y 60 km/h, extendiéndose a todo el Valle de Uco y San Rafael.

Para el Gran Mendoza, desde las 16 con velocidades moderadas. Ingreso de frente frío con viento sur desde las 21. en zona Noreste, con velocidades de 45 km/h.

La jornada se presentará cálida, con una temperatura mínima de 18°C por la mañana y una máxima de 29°C, la más alta de la semana según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno mantiene a las autoridades en estado de alerta, que seguirán de cerca su evolución para emitir nuevas recomendaciones si fuera necesario.

El fatal último Zonda en Mendoza

El último episodio, ocurrido hace apenas ocho días, dejó un saldo de serias complicaciones en la provincia: problemas de visibilidad, centenares de incidentes, suspensión de clases, demoras de vuelos, daños en viviendas y caída de ramas. Además, provocó la muerte de una mujer en Maipú, cuando un árbol se desplomó sobre su vehículo. El panorama empeoró por una tormenta posterior que incluyó granizo en la Zona Este.

Qué se espera después del Zonda del sábado

Para el domingo 5 de octubre, se prevé un marcado descenso de la temperatura con la llegada de un frente frío. El termómetro no superará los 20°C y el cielo permanecerá parcialmente nublado, ofreciendo un alivio tras los días de altas temperaturas y viento intenso.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones durante la jornada, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, asegurar objetos sueltos y conducir con precaución, ya que el Zonda puede reducir la visibilidad y provocar cambios bruscos en las condiciones climáticas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hospital Notti tendrá un nuevo y moderno edificio de 13.000 m2 para atención ambulatoria. Foto: Gobierno de Mendoza

Megaobra en el Notti: un nuevo edificio sumará 13.000 m2, 20% más camas y tecnología única en el país

Por Verónica De Vita
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 1 de octubre

Por Redacción Sociedad
maipu fortalece a sus emprendedores con la capacitacion tu tienda en red

Maipú fortalece a sus emprendedores con la capacitación "Tu Tienda en Red"

Por Redacción
la peatonal del vino 2025 anuncia un line up de primer nivel para dos noches inolvidables

La Peatonal del Vino 2025 anuncia un line up de primer nivel para dos noches inolvidables