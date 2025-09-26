26 de septiembre de 2025 - 19:15

Fuertes ráfagas de viento zonda, lluvia y granizo azotaron al Valle de Uco

Con varios árboles caídos en el Valle de Uco; el viento zonda, la lluvia y el granizo fue como estaba pronosticado.

Debido a las fuertes ráfagas de viento se cayeron árboles en la zona del Valle de Uco.

Por Gisel Guajardo

Durante la tarde de este viernes, el Valle de Uco fue afectado por viento zonda, lluvias y caída de granizo en algunos sectores. El temporal había sido anticipado por el Servicio Meteorológico de la provincia, que en la mañana emitió una alerta amarilla por tormentas. Se registraron daños materiales, pero no se registraron víctimas.

Consecuencias del temporal en la zona Este

El temporal produjo gran cantidad de caída de árboles y tendidos eléctricos en la zona Este

Por Enrique Pfaab

En Tupungato, el director de Defensa Civil, Carlos Ríos, informó que las ráfagas afectaron principalmente al Cordón del Plata, donde se produjeron las consecuencias más severas: “Tuvimos hasta el momento diez árboles caídos y tres vehículos dañados por ramas y árboles que cedieron. Además, se asistió a cuatro familias por filtraciones de agua en techos”.

También detalló que el viento se presentó en distintas direcciones, con tierra en suspensión, lluvia y granizo pequeño en algunos sectores. Las tareas de despeje fueron coordinadas entre Tránsito Municipal y Defensa Civil, que labraron las actas correspondientes.

caída de árboles
Empleados municipales trabajan en despejar caminos.

Empleados municipales trabajan en despejar caminos.

En Tunuyán se registraron precipitaciones y ráfagas que provocaron la caída de dos árboles, mientras que en San Carlos las consecuencias fueron mayores: allí se reportaron cinco árboles caídos y la presencia de granizo en algunos puntos. El director de Defensa Civil de San Carlos, Darío Segura, explicó: “Tuvimos bastante lluvia y caída de granizo muy poquitito, en algunos sectores nada más, pero casi nada. Sí tuvimos ráfagas de viento bastante fuertes, con cinco árboles caídos hasta el momento. Ahora ya se ha calmado un poco tanto el viento como la lluvia”.

Pasadas las 18 horas comenzó a disminuir la intensidad de las precipitaciones y el viento, lo que permitió recuperar la normalidad en la mayoría de las zonas afectadas. De este modo, la alerta meteorológica continuará vigente hasta el mediodía del sábado con tendencia a mejorar las condiciones.

