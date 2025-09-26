26 de septiembre de 2025 - 20:12

Por el mal tiempo se suspendieron todas las actividades programadas para este viernes en Mendoza

El viento Zonda obliga a cancelar clases y eventos como la Feria del libro en toda la provincia de Mendoza. También se reprogramaron actividades en varios departamentos.

Por las fuertes rafagas de viento Zonda suspenden la Feria del Libro este viernes

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Infancias y DGE, informó que debido a las intensas ráfagas de viento Zonda que afectan gran parte del territorio provincial, se suspenden las actividades programadas para este viernes en el marco de la Feria del Libro de Mendoza 2025.

Por Redacción Sociedad
Foto ilustrativa - Archivo Los Andes

Suspendieron las clases en toda la provincia por el viento Zonda

Por Redacción Sociedad

Las suspensiones alcanzan tanto a los eventos previstos en el Espacio Cultural Julio Le Parc como a los que iban a realizarse en los departamentos de San Martín y San Rafael.

Después de las 17 cerraron las puertas en el Le Parc, además de cancelar las charlas y presentaciones.

Desde la organización aclararon que el programa de la feria se retomará mañana, sábado 27 de septiembre, según el calendario previsto y difundido oficialmente.

Qué otras actividades fueron reprogramadas

  • Festival de Foodtrucks (Godoy Cruz): El festival de Foodtrucks, que iba a realizarse en el parque San Vicente de Godoy Cruz con la presencia de más de 30 puestos de comida, también fue reprogramado.
  • La noche tributo de Rock Nacional se tralsada al domingo 28, en el recital a partir de las 18 estarán presentes las bandas: Bendita Úrsula (Los Redondos), Superhéroes (Charly García), Jessicos (Babasonicos) y Bokanegra (Soda Stereo).
  • 1° Encuentro Federal de Urban Sketchers Argentina: La apertura del evento estaba planeada para este viernes a las 18 horas en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM).

El encuentro reunirá a aproximadamente 200 artistas de todo el país, además de invitados de Chile, Brasil y Uruguay, con el motivo de dibujar en vivo el patrimonio urbano y natural de la capital mendocina.

A pesar de que la jornada originalmente estaba pautada para ser durante tres días, se espera que continue con normalidad durante el sábado y el domingo.

  • Festival de Tango por los Caminos del Vino: Evento que se relizaría en en la Báscula de la Nave Cultural a las 20 horas.
