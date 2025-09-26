Por el mal tiempo se suspendieron todas las actividades programadas para este viernes en Mendoza

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Infancias y DGE, informó que debido a las intensas ráfagas de viento Zonda que afectan gran parte del territorio provincial, se suspenden las actividades programadas para este viernes en el marco de la Feria del Libro de Mendoza 2025.

Suspendieron las clases en toda la provincia por el viento Zonda

El combo meteorológico dejó un muerto, heridos y varios daños por las fuertes ráfagas de viento

Las suspensiones alcanzan tanto a los eventos previstos en el Espacio Cultural Julio Le Parc como a los que iban a realizarse en los departamentos de San Martín y San Rafael.

Después de las 17 cerraron las puertas en el Le Parc, además de cancelar las charlas y presentaciones.

Desde la organización aclararon que el programa de la feria se retomará mañana, sábado 27 de septiembre, según el calendario previsto y difundido oficialmente.

¡Atención! Se reprograma el Viernes del Festival de Foodtrucks.



La grilla de bandas se trasladará al Domingo, desde las 18h.



Desde las 12h, habrá feria de emprendedores y las propuestas gastronómicas. pic.twitter.com/KsHlD6Nesr — Godoy Cruz (@MuniGodoyCruz) September 26, 2025

La noche tributo de Rock Nacional se tralsada al domingo 28 , en el recital a partir de las 18 estarán presentes las bandas: Bendita Úrsula (Los Redondos), Superhéroes (Charly García), Jessicos (Babasonicos) y Bokanegra (Soda Stereo).

1° Encuentro Federal de Urban Sketchers Argentina: La apertura del evento estaba planeada para este viernes a las 18 horas en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM).

El encuentro reunirá a aproximadamente 200 artistas de todo el país, además de invitados de Chile, Brasil y Uruguay, con el motivo de dibujar en vivo el patrimonio urbano y natural de la capital mendocina.

A pesar de que la jornada originalmente estaba pautada para ser durante tres días, se espera que continue con normalidad durante el sábado y el domingo.