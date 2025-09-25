25 de septiembre de 2025 - 10:02

Se aproxima el temido combo de viento Zonda y tormentas con granizo: las zonas afectadas

Dos fenómenos de riesgo coincidirán en un mismo día, según el pronóstico del tiempo.

Se esperan tormentas aisladas con granizo y Zonda en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Se esperan tormentas aisladas con granizo y Zonda en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Los Andes | Redacción Sociedad
Mendoza se prepara para un brusco cambio de tiempo desde la tarde del viernes 26 de septiembre. Tras viento Zonda, se espera el ingreso de un frente frío acompañado por tormentas con probabilidad de granizo en el llano y nevadas en Alta Montaña.

Primero, para este jueves, el pronóstico señala: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera". Por la tarde, la máxima llegará a los 26°C.

Zonda y tormenta este viernes en Mendoza

El viernes concentrará la mayor inestabilidad. Durante la mañana se mantendrán condiciones relativamente estables, pero a partir del mediodía se esperan varios focos de actividad atmosférica: viento Zonda en precordillera y en sectores como Uspallata y Malargüe hasta las 19, mientras que, posteriormente, en el llano ingresará un intenso viento sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h entre las 17 y 19 horas, sobre todo en la franja este.

Desde las primeras horas de la tarde comenzará la formación de tormentas en el Valle de Uco, extendiéndose progresivamente al sur, el Gran Mendoza y la zona Este.

No se descarta la caída de granizo y precipitaciones intensas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

En Alta Montaña, en tanto, se prevén nevadas moderadas desde el viernes por la noche. De hecho, las autoridades del paso Cristo Redentor ya avisaron sobre el cierre.

Más allá del agua, la temperatura mínima se ubicará en los 12°C, mientras que la máxima rondará los 27°C.

El sábado traerá el alivio tras el pasaje del frente. Aunque no se descartan inestabilidades y algunas lluvias débiles en la mañana sobre el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco, el resto de la jornada mostrará una marcada mejoría, con cielo despejado y descenso de la temperatura por la tarde: mínima de 9°C y máxima de 22°C.

