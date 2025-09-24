Cuándo llegan las tormentas "severas" con granizo al llano, según el pronóstico del tiempo

Después de varias jornadas con temperaturas en ascenso y condiciones de buen tiempo , Mendoza tendrá un cambio marcado para el viernes 26 de septiembre , cuando se esperan tormentas en el llano y nevadas en la cordillera.

Según la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas , para este miércoles el panorama se mantendrá con tiempo bueno, ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del noreste y una máxima de 23°C. En cordillera también se anticipan buenas condiciones con pocas nubes.

El jueves continuará el ascenso térmico, con algo de nubosidad y vientos moderados del noreste. La mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C. En la cordillera ya comenzará la inestabilidad.

El viernes se producirá el cambio : se prevé nubosidad variable, lluvias y tormentas , algunas de carácter severo en sectores del llano .

Además, habrá nevadas en la cordillera y vientos moderados a fuertes del sur, que marcarán el pasaje del sistema frontal.

"Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano", señala Contingencias para ese día.

En detalle, Defensa Civil dijo que desde las 14 está previsto el inicio de la convección con tormentas, primero en el oeste de San Rafael y el oeste del Valle de Uco. Luego, el fenómeno se extenderá al resto del Valle de Uco, San Rafael, el Gran Mendoza y la zona Este.

No se descarta la caída de granizo, sobre todo en el Valle de Uco, sectores de San Rafael, las proximidades de Luján y el oeste de la zona Este. La actividad tormentosa se mantendrá hasta la medianoche.

La temperatura se mantendrá elevada con una máxima de 27°C y una mínima de 12°C.

Continúan la alertas amarillas por tormenta en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes Se viene la tormenta este viernes en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Por último, el sábado, el tiempo comenzará a mejorar, con nubosidad en disminución, vientos leves del noreste y descenso de la temperatura: la máxima rondará los 22°C. En la cordillera también se prevé una tendencia hacia la estabilidad.