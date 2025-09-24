24 de septiembre de 2025 - 10:35

Caos en el paso a Chile: se saturó Los Libertadores y hay cortes en Las Cuevas y Uspallata

El miércoles muestra importantes demoras en la ruta nacional 7 por la gran cantidad de vehículos en el paso Cristo Redentor. Denuncian que hay pocos funcionarios en la aduana chilena.

Paso Cristo Redentor con demoras, filas y cortes intermitentes

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El tránsito en el paso Cristo Redentor continúa con complicaciones, demoras y hasta cortes en algunos sectores tras los dos días de cierre ante la gran cantidad de vehículos particulares, colectivos y, en especial, camiones que cruzan a Chile.

Desde ayer y durante la mañana de este miércoles, se mantienen los pedidos de corte intermitente en la zona de Las Cuevas para evitar la saturación en el complejo chileno de Libertadores.

La medida implica interrupciones de entre media hora y una hora en la salida desde Uspallata, lo que demora la normalización del tránsito vehicular en ambos sentidos, informó Gendarmería Nacional.

Del lado chileno, las demoras se agravan por la falta de personal en aduana y migraciones en Los Libertadores, lo que ralentiza la atención tanto de autos particulares como de camiones.

En la zona de peaje de Las Cuevas se registran esperas prolongadas en ambas direcciones, por lo que los viajeros en la ruta nacional 7 deben hacerse de paciencia, a pesar de aún no ser la época de vacaciones con mayor demanda.

Complejo Los Libertadores: continúa con alto flujo de vehículos ingresando a Chile. Foto: Gendarmería Nacional
Complejo Los Libertadores

Casi 5.000 personas en un solo día se fueron a Chile

Según datos oficiales de la coordinación del paso Cristo Redentor, el flujo de vehículos fue elevado el martes 23 de septiembre:

  • Egreso hacia Chile: 4.842 personas.
  • Ingreso a Argentina: 2.349 personas.
  • Ómnibus de pasajeros: 35 ingresos a Chile y 50 egresos.

El sábado y el domingo, justo en el fin de semana largo de los chilenos por sus Fiestas Patrias, el Paso había estado cerrado por nevadas, generando acumulación de transportes de carga en la ruta y paradores habilitados.

Las autoridades de ambos países recomiendan a transportistas y turistas prever mayores tiempos de viaje y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la situación en la alta montaña. Por ahora, el pronóstico anticipa nevadas para el viernes.

