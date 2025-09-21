21 de septiembre de 2025 - 08:50

Día de la Primavera: nubosidad, tormentas y nevadas fuertes en Cordillera este domingo en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 7°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Pronóstico del tiempo hoy en el Día de la Primavera en Mendoza.

Pronóstico del tiempo hoy en el Día de la Primavera en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Hoy en Mendoza seguirá la nubosidad y tormentas en algunas zonas de la provincia. Se espera poca nubosidad y un marcado descenso de la temperatura, sorprendiendo una mínima inesperada de 7°C. En la montaña, el paso Cristo Redentor continúa cerrado, debido a las nevadas fuertes en Alta Montaña.

Leé además

Controles por el Día de la Primavera

Operativo por el Día del Estudiante: dónde estarán los controles del fin de semana

Por Redacción Sociedad
Pasado Verde presenta su quinto disco

La lluvia cambia los festejos de primavera: qué pasará con el recital del predio de la Virgen

Por Redacción Espectáculos

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con descenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 21°C y una mínima de 7°C, acompañado de tormentas aisladas. En la Cordillera se anuncian nevadas, mientras que en precordillera viento Zonda.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 22 de septiembre la temperatura tendrá un leve ascenso, dando inicio a la primavera. Será una jornada con poca nubosidad, donde se espera una máxima de 22°C y una mínima de 6°C. Los vientos serán leves del noreste y en Cordillera también se espera poca nubosidad. Prevén heladas parciales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¡muy rico todo!: el ciclo gastronomico mas sabroso y divertido llega a mendoza

¡Muy rico todo!: el ciclo gastronómico más sabroso y divertido llega a Mendoza

Por Redacción
Es argentino, fue doble de Brad Pitt y dejó su casa en la montaña para domar delfines por todo el mundo

Es argentino, fue doble de Brad Pitt y dejó su casa en la montaña para domar delfines por el mundo

Por Ignacio de la Rosa
El pasado 13 de abril Yésica fue atropellada en Alvear y el 31 de agosto terminó el secundario en el hospital. 

Yésica Gatica, la estudiante que terminó el secundario en el hospital y confirma que "querer es poder"

Por Ignacio de la Rosa
Jonatan Loidi, en la nueva temporda de En La Cima: Hay que cambiar la envidia por la admiración

Jonatan Loidi, en la nueva temporada de En La Cima: "Hay que cambiar la envidia por la admiración"

Por Emilce Campigotto