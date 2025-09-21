Día de la Primavera: nubosidad, tormentas y nevadas fuertes en Cordillera este domingo en Mendoza

Hoy en Mendoza seguirá la nubosidad y tormentas en algunas zonas de la provincia. Se espera poca nubosidad y un marcado descenso de la temperatura, sorprendiendo una mínima inesperada de 7°C. En la montaña, el paso Cristo Redentor continúa cerrado, debido a las nevadas fuertes en Alta Montaña.
Tiempo para este domingo
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con descenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 21°C y una mínima de 7°C, acompañado de tormentas aisladas. En la Cordillera se anuncian nevadas, mientras que en precordillera viento Zonda.
¿Cómo estará el lunes?
El lunes 22 de septiembre la temperatura tendrá un leve ascenso, dando inicio a la primavera. Será una jornada con poca nubosidad, donde se espera una máxima de 22°C y una mínima de 6°C. Los vientos serán leves del noreste y en Cordillera también se espera poca nubosidad. Prevén heladas parciales.