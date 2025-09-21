Día de la Primavera: nubosidad, tormentas y nevadas fuertes en Cordillera este domingo en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 7°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Pronóstico del tiempo hoy en el Día de la Primavera en Mendoza.

Hoy en Mendoza seguirá la nubosidad y tormentas en algunas zonas de la provincia. Se espera poca nubosidad y un marcado descenso de la temperatura, sorprendiendo una mínima inesperada de 7°C. En la montaña, el paso Cristo Redentor continúa cerrado, debido a las nevadas fuertes en Alta Montaña.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con descenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 21°C y una mínima de 7°C, acompañado de tormentas aisladas. En la Cordillera se anuncian nevadas, mientras que en precordillera viento Zonda.

Esto anticipa que el Paso Cristo Redentor continúa cerrado por segundo día consecutivo.