Es argentino, fue doble de Brad Pitt y dejó su casa en la montaña para domar delfines por el mundo

Septiembre de 1996 , Uspallata , Las Heras, Mendoza. Fernando Martín, de 19 años y estudiante de Ingeniería Electrónica por entonces en la UTN Mendoza y otros 9 amigos se acercan al Gran Hotel Uspallata en este soñado pueblo de la Alta Montaña de Mendoza . Los 10 jóvenes vivían en esa villa, que estaba revolucionada por la llegada de todo el equipo que filmaría en el lugar, durante los próximos meses, la película "Siete Años en el Tíbet" .

Aquel inicio de la primavera de 1996 había alborotado más que de costumbre a mendocinos y mendocinas, ya que el equipo que había desembarcado en Mendoza incluía al actor Brad Pitt , protagonista de la película que dirigiría Jean-Jacques Annaud y ya toda una celebridad de Hollywood . Mendoza era una revolución , pero Uspallata -ese taciturno pueblo montañés mendocino y que se convertiría en el Tíbet mientras durase el rodaje, con yaks y monjes tibetanos deambulando por sus calles- lo era aún más.

"Sabíamos que en el hotel estaba quedándose el grueso del equipo de la película y teníamos algunos amigos que habían conseguido trabajos , por lo que nos acercamos para ver si podíamos enganchar algo, ayudando con el vestuario o lavando autos ", repasa Fernando , quien ya tiene 49 años , a Los Andes y desde España , donde vive hace más de 20 años.

Lo que Fernando no sabía es que ese día la producción lo elegiría para convertirse en el doble de Brad Pitt mientras durara el rodaje en Mendoza . En ese período no solo compartirían set -aunque fuese en contados instantes , ya que Pitt se asomaba lo justo y necesario entre los demás-, sino que Fernando Martín participaría del festejo de cumpleaños 33 del actor en la casa que alquilaba en Chacras de Coria y hasta conversaría en español con Gwyneth Paltrow , por entonces novia de Brad Pitt y quien lo acompañó durante su estadía en Mendoza .

Su trabajo como doble incluyó, al principio, participar de las pruebas de cámara y luz en la previa , para que Pitt simplemente tuviese que posicionarse cuando todo estuviese listo y fuese el momento de grabar . Pero, además, fue hasta doble de mano (en una de las escenas de la película, la mano que se ve y pertenece al protagonista es la del mendocino ) y hasta en algunas tomas con barro y cortes de cuerda . Incluso, en imágenes a contraluz durante un atardecer o tomadas a lo lejos, el personaje de Heinrich Harrer es interpretado por Fernando Martín y no por Brad Pitt .

"Nunca lo hicieron intencionalmente, pero varias veces cuando salía yo de donde estábamos, los medios y la gente que estaba montando guardia seguían mi furgoneta, y eso le permitía estar más tranquilo o, incluso, salir al verdadero Brad Pïtt", resume el mendocino, quien tuvo en esa película su debut y despedida en el mundo de la actuación.

Martín luego fue modelo, entrenador de animales marinos en delfinarios y parques -de Argentina y de Europa- y se dedicó a viajar por el mundo. Actualmente trabaja como instalador y decorador de piletas de lujo en Málaga (España), donde vive con su familia.

"Ya no me parezco nada a Brad Pitt. Veo que me lleva 12 años, él está estupendo y yo, destruido. ¡Tiene una genética envidiable!”, describe entre risas.

Cómo eligieron a este mendocino como doble de Brad Pitt

Podría decirse que Fernando Martín estuvo en el lugar justo y en el momento indicado. Ninguno de los 10 amigos que habían llegado al Hotel Uspallata buscando cualquier trabajo que les permitiera ganar un dinero extra imaginaban ese desenlace.

"Yo vivía en Uspallata y estaba estudiando en la UTN, pero jamás se me cruzó por la cabeza ir al casting de doble de Brad Pitt. De hecho, el día anterior a que fuésemos al hotel, había visto en la tele que habían hecho justamente ese casting en la Ciudad de Mendoza. Para ser sincero, nunca me vi parecido, más allá de tener ojos claros y una altura similar. ¡Pero de cara no nos parecemos ni nos parecimos!", explica, conservando algo de aquella incredulidad que lo invadió cuando le pidieron que no se fuera del hotel, hace exactamente 29 años (septiembre de 1996).

Martín y sus amigos aguardaban que les hicieran alguna propuesta de trabajo menor cuando irrumpió en la sala la jefa de casting de la película. Con un típico gesto de caballerosidad, Martín le abrió la puerta a la mujer, quien posó sus ojos en él y no los quitó en ningún momento.

"Yo ni hablaba inglés, y entonces ella llamó a alguien de la producción que era argentino. Ese asistente vino, me preguntó qué estaba haciendo, yo le conté y me dijo que la directora de casting quería que me quedase, porque quería compararme con otros dos chicos que habían quedado en el casting de doble de Brad Pitt", rememora Nani, como lo llaman sus seres queridos.

Y acota que, si bien los otros dos candidatos eran más parecidos a Brad Pitt de cara, eran muy bajitos. Eso resultó fundamental para que confirmaron al uspallatino como "el elegido".

La transformación y la sorpresa de los padres

Los ojos claros y la altura de Fernando Martín eran prácticamente idénticos a los de Brad Pitt, pero debían avanzar con la transformación más "fina". Fue entonces se encargaron de cortarle y teñirle el cabello.

"Durante esos meses, en Uspallata, mucha gente alquiló sus casas porque de la producción pagaban hasta el triple de lo que salía. Un día me fueron a ver mis padres y se encontraron con mucha gente y autos en la puerta. Lo primero que me dijeron fue: 'no habrás alquilado la casa vos'", recuerda Fernando.

Pero el abrupto cambio de look tampoco pasó desapercibido para ellos, en especial para su papá, Cacho.

"Me miró el pelo, me miró fijo y me dijo: 'Sacate eso ya'. Y ahí les conté que me habían contratado como doble de Brad Pitt", recuerda, risueño, Martín.

De pruebas de luces a ser doble de mano y escenas lejanas

No solo Brad y Fernando tenían la misma altura, sino que sus manos se parecían y hasta calzaban lo mismo. Ello derivó en que aquella primera función del mendocino -y que consistía en pararse frente a la cámara para hacer pruebas- fuera evolucionando, hasta llegar a ser el protagonista de las tomas de lejos, a contraluz y detalles en los que es él quien aparece en la película.

"Hay una escena en que el protagonista abre un paquete de galletas, muerto de hambre, ¡y las manos que aparecen en primera toma son las mías!", repasa el mendocino, quien cuenta que también fue Heinrich Harrer en algunas escenas donde se lo veía de espaldas.

En total, Fernando Martín trabajó en "Siete Años en el Tíbet" mientras el rodaje se extendió en Mendoza, durante cerca de 5 meses y principalmente en Uspallata y en San Martín. Luego el set se mudó a La Plata (allí transcurre la escena de la estación de trenes).

"En un momento, cuando ya habíamos entrado un poco en confianza, le pregunté -por medio de un asistente- si no necesitaba un doble para otras películas, y medio que me ofrecí a serlo yo. Pero me dijo que él no era Stallone o Van Dame, quienes hacían escenas de riesgo, por lo que no necesitaba un doble. Yo ya estaba flipándola, no fui buscando nada, y apareció esta oportunidad", repasa.

El doble argentino, invitado especial al cumple de Brad Pitt

El 18 de diciembre de 1996, Brad Pitt cumplió 33 años, y la ocasión encontró a la celebridad en Mendoza, en pleno rodaje de "Siete Años en el Tíbet". Por esto mismo es que el festejo fue en la casa que habían alquilado para Pitt y su entonces novia, Paltrow, en Chacras de Coria (en "El Cortijo").

Y Fernando Martín fue uno de los invitados al festejo.

"Cuando filmábamos en Uspallata, Brad Pitt estaba siempre dentro del RIM 16 y nadie podía entrar. Nosotros nos veíamos a la mañana en la unidad un ratito y nos vestían iguales, pero no estábamos todo el día juntos. Y en una de las escenas que estábamos filmando en San Martín, él me vio pasar y me llamó con uno de sus guardaespaldas. Era para invitarme a su cumpleaños", repasa el doble mendocino.

El festejo fue en la casona de "El Cortijo", y Fernando Martín recuerda haber ido junto a algunos camarógrafos y otros miembros del staff.

"Llegué y él estaba alrededor de la pileta, poniendo música en modo DJ. Me vio, me llamó -le dijo a los guardaespaldas que me dejaran pasar- y nos sacamos una foto", relata, sonriente, y acota que salen con los ojos entrecerrados como consecuencia del cansancio que acumulaban de tantas horas de rodaje.

"Él cumplió el 18 de diciembre y yo cumplía el 11 de enero, por lo que puedo decir que festejé mi cumple con Brad Pitt", cierra. Y recuerda que, pese a ser una celebridad, Pitt fue "muy buena onda" con todos, aunque por momentos lo vencía en cansancio (principalmente, el del asedio de guardias permanentes de medios y fans).

Del Tíbet al modelaje y, de ahí, a Mundo Marino

"Siete Años en el Tíbet" marcó un antes y un después en la vida del mendocino Fernando Martín. En 1997, ya finalizado el rodaje del film y con la vuelta a la normalidad en Uspallata y en Mendoza, el doble de Brad Pitt dejó la calma de su vida en la Alta Montaña, del mismo modo en que dejó la carrera en la UTN.

Decidió incursionar en el modelaje y viajó a Buenos Aires, donde uno de sus primeros desfiles fue con el polifacético diseñador Ante Garmaz en el exitoso programa "La Movida del Verano", con Juan Alberto Mateiko. Ello le abrió las puertas a ingresar a una agencia de modelos, cuya estrella por entonces era Araceli González, para luego desembocar en la agencia de la madre de la también modelo Nicole Neuman.

"Ahí trabajé en campañas con Claudia Albertario, que recién estaba comenzando en su carrera, Estuve un año ahí, con el modelaje, hasta que decidí tomar otro rumbo", cuenta Martín.

La decisión de instalarse en la Costa Atlántica Argentina, con la idea de despejarse un poco, le abriría las puertas a otro de sus trabajos. Y que fue el mismo trabajo que luego desempeñaría en España. Porque Fernando Martín consiguió trabajo como entrenador de mamíferos marinos en el parque temático Mundo Marino (en San Clemente del Tuyú).

En este rol de entrenador en Mundo Marino, inimiaginado por él mismo aquel día en fue a golpear la puerta del Hotel Uspallata y cuando ni sabía que terminaría siendo doble de Brad Pitt, se desempeñó durante dos años. Y con 25 recién cumplidos, decidió emigrar del país.

La vida en delfinarios de España y su trabajo actual con piletas

Su ida de Argentina -ya lleva 26 años en el extranjero- inició con una vida nómade del otro lado del Atlántico.

"Estando en Marruecos me agarró el principio del Corralito y mi mamá me escribió para decirme que ni volviera a Argentina. Entonces me instalé en Europa y empecé a trabajar, primero estando ilegal. En esa época fui camarero, vendedor de libros y me ganaba la vida como podía, hasta que conseguí los papeles", describe.

Ya legal, en base a su experiencia acreditada en Mundo Marino, Fernando Martín consiguió trabajo en delfinarios de distintas ciudades de Europa. Y en España, Fernando y su familia (su esposa, María y sus hijos, Aaron -11- y Luca -7-) han vivido en Tenerife, en las Islas Canarias, en Madrid, en Córdoba, en Mallorca y en Málaga, donde se encuentran actualmente.

"Estuve 20 años trabajando como entrenador en delfinarios, pero hace cuatro años lo dejé. Lo hice para disfrutar más de las vacaciones y el tiempo con mi familia", describe el mendocino.

Su actual trabajo lo tiene como líder de un equipo que se dedica a construir, instalar y decorar piscinas en casas lujosas. Como él mismo dice, algo de experiencia le dejó más de dos décadas trabajando en estanques con animales marinos.

"Haber trabajado en 'Siete Años del el Tíbet' me permitió conocer gente de distintas partes del mundo, porque en esos meses compartí con tibetanos, tailandeses, ingleses, italianos, franceses, bolivianos y chilenos; fue como recorrer el mundo, pero en mi pueblo. Y eso me abrió la cabeza, ahí dije: 'lo mío es irme por el mundo', y me fui a Buenos Aires, pasé de un pueblito a la gran ciudad. Y estando en Mundo Marino me propuse conocer el mundo", concluye.