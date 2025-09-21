21 de septiembre de 2025 - 01:05

Jonatan Loidi, en la nueva temporada de En La Cima: "Hay que cambiar la envidia por la admiración"

El speaker internacional, reconocido por sus charlas sobre motivación y liderazgo, habla sobre la importancia de encontrar una “pasión” para ser feliz.

Foto:

Los Andes | Emilce Campigotto
Por Emilce Campigotto

El renombrado orador y conferencista internacional Jonatan Loidi visitó la provincia para compartir su visión sobre liderazgo, éxito y, sobre todo, la importancia de encontrar una pasión para ser feliz. Conocido por sus charlas motivacionales que inspiran a miles, Loidi ofreció una entrevista íntima a Laura Rez Masud dando inicidio a la segunda temporada de en La Cima donde dejó valiosos consejos y reflexiones.

En un mundo donde la comparación y la insatisfacción son moneda corriente, el especialista propuso un cambio de paradigma radical: sustituir la envidia por la admiración. Según Loidi, la envidia nos paraliza y nos lleva a una competencia sin sentido, mientras que la admiración nos impulsa a aprender, a crecer y a celebrar los logros ajenos como fuente de inspiración.

"Recomiendo cambiar la envidia por la admiración", sentenció Loidi durante la entrevista, subrayando que esta simple acción puede liberar un potencial enorme en las personas y en las organizaciones.

Consejos para el éxito y el liderazgo

El orador, que ha recorrido el mundo compartiendo sus conocimientos, destacó que el verdadero éxito no se mide solo por los logros económicos, sino por la capacidad de encontrar un propósito que nos apasione. Para Loidi, la felicidad y la productividad están directamente ligadas a la pasión que uno le pone a lo que hace.

Además, brindó una serie de recomendaciones prácticas para aquellos que buscan potenciar su liderazgo y alcanzar sus metas

