¡Muy rico todo!: el ciclo gastronómico más sabroso y divertido llega a Mendoza

Jacarandá Garden Bar presenta un nuevo ciclo que rompe con lo solemne y celebra la cocina popular con identidad. Habrá cocineros invitados, música en vivo y propuestas para disfrutar al aire libre.

Tras el éxito de la Batalla de Bartenders, Jacarandá Garden Bar se renueva con un ciclo que traerá aires frescos a la escena gastronómica mendocina: ¡Muy rico todo!

La propuesta se realizará una vez por mes, con cocineros y restaurantes icónicos —esos que jamás imaginaríamos dentro de un hotel de lujo— que tomarán la cocina del bar a cielo abierto para elaborar un menú sabroso, popular y auténtico.

El debut:

Fecha: Miércoles 17 de septiembre

Invitado especial: Coronel Rodríguez, con sus pizzas irreverentes e irresistibles

Horario: 20 h

Entrada: Libre y gratuita

Lugar: Primitivo de la Reta 1015 (ingreso por Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton)

El ciclo está pensado para romper con lo solemne, para celebrar la comida que emociona, la que hace “chuparse los dedos” y tiene tanta identidad como los lugares y personajes que la crean.