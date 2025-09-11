11 de septiembre de 2025 - 12:45

¡Muy rico todo!: el ciclo gastronómico más sabroso y divertido llega a Mendoza

Jacarandá Garden Bar presenta un nuevo ciclo que rompe con lo solemne y celebra la cocina popular con identidad. Habrá cocineros invitados, música en vivo y propuestas para disfrutar al aire libre.

Jacarandá Garden Bar 3
Jacarandá Garden Bar 1
Muy Rico Todo en Jacarandá Garden Bar Cuadrado
Cocktail Jacarandá Garden Bar 2
Muy Rico Todo en Jacarandá Garden Bar
Por Redacción

Tras el éxito de la Batalla de Bartenders, Jacarandá Garden Bar se renueva con un ciclo que traerá aires frescos a la escena gastronómica mendocina: ¡Muy rico todo!

La propuesta se realizará una vez por mes, con cocineros y restaurantes icónicos —esos que jamás imaginaríamos dentro de un hotel de lujo— que tomarán la cocina del bar a cielo abierto para elaborar un menú sabroso, popular y auténtico.

El debut:

  • Fecha: Miércoles 17 de septiembre

  • Invitado especial: Coronel Rodríguez, con sus pizzas irreverentes e irresistibles

  • Horario: 20 h

  • Entrada: Libre y gratuita

  • Lugar: Primitivo de la Reta 1015 (ingreso por Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton)

El ciclo está pensado para romper con lo solemne, para celebrar la comida que emociona, la que hace “chuparse los dedos” y tiene tanta identidad como los lugares y personajes que la crean.

Musicaliza: Greta (@greta.dj)

Cocktail Jacarandá Garden Bar 2

Más propuestas en el Mes de la Primavera

Sábado 13 de septiembre – Upstairs #014, Sheraton Mendoza Hotel

  • Fiesta en el piso 17 (+22) con buena música, gastronomía, coctelería y vista privilegiada a la Cordillera de los Andes.

  • DJs de la noche: Sgalia (Buenos Aires), Melanie Camsen y Ale Castro

  • Horario: 19 h

  • Dirección: Piso 17 – Sheraton Mendoza Hotel, Primitivo de la Reta 989

  • Entradas: Desde $36.000

  • IG: @upstairsmendoza / @sheraton_mendoza

Jueves 18 de septiembre – Entre Copas, Edición Terroir Gualtallary

  • Participación de las bodegas: Bemberg, Doña Paula, Rutini y Huentala Wines

  • Enólogos invitados: Daniel Pi, Martín Kaiser, Mariano Di Paola y José “Pepe” Morales

  • Gastronomía a cargo del chef Martín Chacón (Mirador by Sheraton) con menú de cinco pasos inspirado en Gualtallary.

  • Horario: 20 h

  • Valor: Preventas $75.000 hasta el 12/09 – luego $90.000

  • Dirección: Sheraton Mendoza Hotel, Primitivo de la Reta 989

  • Entradas: +54 9 2614 16-5835 / [email protected]

Domingo 21 de septiembre – Happy Garden: Welcome Spring

  • Música en vivo, cócteles frescos y platitos para compartir en un ambiente relajado.

  • Horario: De 19 a 23 h

  • Entrada: Libre y gratuita

  • Lugar: Primitivo de la Reta 1015 (ingreso por Hualta Winery Hotel)

  • Muy Rico Todo en Jacarandá Garden Bar

Sobre Grupo Huentala

Grupo Huentala es una empresa familiar mendocina que crea experiencias únicas en el rubro gastronómico, hotelero, vitivinícola y de entretenimiento. Gestiona Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, conectados entre sí en el KM 0 de la Ciudad de Mendoza, formando un polo hotelero, de arte y gastronomía de referencia en el país.

Además, el grupo está comprometido con prácticas sustentables, trabajando para cumplir certificaciones como Hoteles Más Verdes (AHT – IRAM) y el Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola de Bodegas de Argentina.

