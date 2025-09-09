Mendoza se prepara para vivir el Festival Montaña: comprá tu entrada

El próximo sábado 18 de octubre , desde las 16:30 horas , el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo será escenario de la primera edición del Festival Montaña, un evento que busca consolidarse como el festival de música más importante de la provincia.

Sube la temperatura y se mantiene la alerta por Zonda en Mendoza: así estará el tiempo este martes

La conexión con San Juan y la Variante Norte

La propuesta combina lo natural y lo urbano , las raíces locales con la música que conecta a toda la región latinoamericana. Con una mirada contemporánea, ofrecerá no solo grandes presentaciones artísticas, sino también una feria de vinos , propuestas gastronómicas y actividades pensadas para compartir al aire libre.

Desde su lanzamiento, el festival apunta a dejar una huella musical, sensitiva y cultural , transformándose en una cita obligada dentro de la agenda mendocina y regional. “El 18 de octubre, el Montaña se pone lindo, y Mendoza suena en lo alto”, remarcan sus organizadores.

El proyecto, impulsado por el productor José Palazzo , creador del Cosquín Rock, junto al gobernador Alfredo Cornejo , nace con la intención de mezclar música, naturaleza y cultura , en un entorno privilegiado rodeado de montañas, viñedos y paisajes característicos de la región.

La grilla artística reunirá a figuras internacionales como los uruguayos No Te Va Gustar y la banda chilena Niños del Cerro, junto a referentes nacionales de distintos géneros: Trueno, Dillom, El Kuelgue, Cruzando el Charco, Peces Raros y Zoe Gotusso. El toque mendocino lo aportarán La Blunty y Magnolia Monty, que representan a la nueva escena local.

Además de los shows, el festival ofrecerá una experiencia integral con feria de vinos, propuestas gastronómicas y actividades al aire libre, pensadas para disfrutar en comunidad. También contará con un sector VIP, que incluye ingreso diferenciado, estacionamiento preferencial, ubicación destacada frente al escenario, baños exclusivos y bebidas de cortesía (cupos limitados).

686818ebb041c

Entradas y accesos

Venta general: disponible desde el martes 8 de julio a las 12:00 horas .

disponible desde el . Edad mínima: 3 años (los menores deben ingresar acompañados por un adulto responsable).

Entradas para personas con discapacidad: solicitud a través de [email protected], presentando CUD y DNI. Cupo limitado.

Cosquín Rock El creador del Cosquín Rock traerá una nueva experiencia de música y montaña a Mendoza

Sumate a la experiencia VIP

El sector exclusivo ofrecerá:

Ingreso diferenciado al predio

Estacionamiento preferencial

Ubicación destacada frente al escenario

Baños exclusivos

Bebidas de cortesía (cantidad limitada)

Dirección: Calle Quintana y Acceso Sur (Ex Feriagro), Luján de Cuyo.

Con música, gastronomía, vino y cultura, el Festival Montaña llega para convertir a Mendoza en punto de encuentro de emociones y sonidos que trascienden fronteras.