Qué impacto tiene la derrota de La Libertad Avanza en la campaña de Mendoza, según consultores políticos

De esta manera, Cambia Mendoza compartió, con diferentes matices, un análisis defensivo del resultado electoral para activar una respuesta de su electorado en las próximas elecciones del 26 de octubre. Mientras que el peronismo mendocino aprovechó este envión para su campaña y el candidato a diputado nacional Emir Félix , señaló que " los argentinos están tomando nota de la crueldad del Gobierno nacional y lo hacen saber en las urnas ".

En este contexto, los consultores políticos que buscan anticipar los resultados electorales a través de sus encuestas, cobran notoriedad y sus análisis posteriores también. Son los casos de Martha Reale , directora de Reale Dalla Torre Consultores, y Elbio Rodríguez , histórico encuestador mendocino.

Ambos minimizaron el impacto que pueda tener la victoria de Axel Kicillof en las elecciones de nuestra provincia, dadas las diferencias de perfiles que hay entre los electores bonaerenses y los mendocinos. Además, la oposición peronista no tiene el mismo cuerpo para enfrentar a un oficialismo consolidado, advirtió uno de ellos.

Martha Reale comentó en contacto con Los Andes que "el resultado de ayer claramente no sorprendió", porque una medición previa en agosto pasado en la Provincia de Buenos Aires le había confirmado un triunfo del peronismo sobre los violetas. Lo que sí le llamó la atención fue "como a todos, la diferencia".

Para la analista, la causa del resultado "tiene más que ver con un malestar por la recesión económica y por la pérdida de poder adquisitivo que por otras razones", aunque no descartó que el "ruido político que hubo alrededor del audiogate" haya aportado a ese descontento general con el gobierno nacional.

"Después hay muchísimos elementos que tienen que ver con errores. Desde mi opinión, esos errores en la estrategia electoral va a serles perjudiciales al gobierno", comentó Reale.

Y caracterizó como "un error garrafal" de Javier Milei haber nacionalizado la elección, a tono con el análisis que hizo el gobernador Cornejo esta mañana.

"No dejaba de ser una elección local y quizás debería haberse hecho el distraído como hizo con Corrientes, por ejemplo. Pero de alguna manera, no solamente eso, sino las alianzas estratégicas que cerró, que fueron muy acotadas", acotó Reale.

Es decir, a La Libertad Avanza le faltó consolidar alianzas a lo largo del territorio que lo "tonifiquen políticamente de cara a la elección de octubre y de alguna manera lo blinden".

"Desde mi punto de vista, el Gobierno está aún en condiciones de ganar la elección de octubre, pero va a tener que hacer varios cambios en términos de estrategia política, estrategia de comunicación y sobre todo algunos cambios en el programa económico", sostuvo Reale.

Los motivos del triunfo peronista, según Elbio Rodríguez

En tanto, Elbio Rodríguez puso énfasis en el trabajo territorial que hicieron los intendentes bonaerenses, la mayor participación que hubo a la esperada (a pesar de que fue un 63% del padrón) y las limitaciones que encontró Milei con una "campaña negativa".

En su análisis compartido a este diario, Rodríguez aseguró que está convencido que "la gente no elige, lo que hace es preferir entre lo que hay". Entonces puso en valor que en estas elecciones hubo candidatos que "son tipos conocidos en los barrios y que hacen política mucho tiempo".

Es decir, el peronismo apostó a caras conocidas y "es posible que la preferencia vaya hacia el conocido". "Yo creo que el peronismo ganó la elección desde abajo hacia arriba, con su presencia en los barrios, algo que La Libertad Avanza no tiene".

"Despreciar el peso de los intendentes es un error muy grande", sostuvo. Y señaló que Milei "jugó con una campaña negativa" para causarle algún daño a Axel Kicillof, "pero en el último mes, él también ha tenido una imagen negativa en abundancia".

"Milei viene cayendo en su imagen desde hace un año atrás. Ahora, el resultado deja en claro que no son invulnerables y que no es un líder de masas, como se creía", sostuvo.

La polarización favorece al oficialismo

Para Martha Reale el resultado en la Provincia de Buenos Aires, "no debería tener un correlato en Mendoza, porque son dos electorados completamente distintos". Y explicó que los electores bonaerenses tienen una tradición "proclive a votar al peronismo" y de hecho, lo han demostrado desde el retorno a la democracia.

"Entonces estamos hablando de un electorado que ya es muy afín a esa propuesta política versus otro electorado que es muy refractario al kirchnerismo", contrastó con los ciudadanos mendocinos.

"Independientemente de que la situación económica en Mendoza apriete, al igual que en el resto del país, porque la gente también se queja de que el dinero no le alcanza y que la economía está mucho más frenada y demás. Pero hay una composición del electorado más pro-mercado y más de centro-derecha, que hace que sea menos probable que un resultado como el de Provincia de Buenos Aires vaya a tener un correlato acá en Mendoza", explicó Reale.

De todos modos, la analista consideró que un escenario de polarización entre LLA-Cambia Mendoza y el PJ, le sirve al oficialismo provincial para movilizar a su electorado. Reale marcó como antecedente las elecciones presidenciales del 2019, cuando en las generales se volcó un 10% más del padrón a votar y Mauricio Macri se impuso ante Alberto Fernández en nuestra provincia.

"Después que el peronismo ganó por 20 puntos esa elección, muchísimas personas que no habían ido a votar en ese momento, salieron a votar a favor de Cambiemos y en contra del kirchnerismo. Con lo cual, el voto útil en contra del kirchnerismo, justamente teniendo en cuenta esta fisonomía tan anti kirchnerista de una proporción significativa de los mendocinos, puede ser que eso justamente consolide aún más el voto, que lo fidelice y lo blinde de cara a octubre", postuló Reale.

Las limitaciones de uno y del otro

Por su parte, Elbio Rodríguez fue más cauto y señaló que La Libertad Avanza y Cambia Mendoza tiene en frente una oposición más débil en la provincia. "Hay que ver cuánto le reditúa al peronismo, presentarse como tal. Es el nombre del peronismo y no mucho más", consideró.

Y dijo que una buena campaña del PJ "le puede servir para crecer un poco, pero no sé si lo necesario para imponerse, a primera vista".

Del mismo modo, minimizó que la campaña del miedo que intenta imponer LLA, al advertir que "vienen ellos" (el kirchnerismo) les asegure una reacción electoral: más bien pueda generar indiferencia entre los ciudadanos, consideró.

"Esa campaña tampoco le va a dar ningún resultado. Puede asustar a algunos, pero lo más seguro es que cuando pase, la gente diga `sí, vienen ellos, pero si está vos tampoco estamos tan bien`, y entonces no vaya a votar", postuló el encuestador.

Por último, cuestionó que el gobierno nacional pueda recuperarse de cara a octubre: "Yo tengo mis dudas de que realmente La Libertad Avanza pueda salir de esta y no salir equivocadamente. Porque si ellos van a hacer lo mismo que han hecho hasta ahora, será un problema".