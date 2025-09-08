Sube la temperatura y se mantiene la alerta por Zonda en Mendoza: así estará el tiempo este martes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 6°C para mañana en Mendoza. El miércoles se mantendrá la misma alerta por Zonda.

La semana en Mendoza arrancó con la presencia del “viento Zonda” y un marcado ascenso de la temperatura. Y para pesar de los mendocinos, el tiempo continuará de la misma manera. Anuncian que el fenómeno meteorológico se mantendrá durante los próximos días en la provincia, mientras que en Cordillera se esperan nevadas.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este martes 9 de septiembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 24°C, mientras que la mínima será de 6°C, con vientos moderados del noreste.

En la Cordillera anuncian un cielo parcialmente nublado, sin traer complicaciones a la hora de viajar, mientras que en el sur mendocino -especialmente en Malargüe- se pronostica viento Zonda. En tanto, recomiendan tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de complicación.

Miércoles: viento Zonda en casi toda la provincia El miércoles 10 de septiembre la temperatura tendrá un leve descenso, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 23°C y una mínima de 10°C, con vientos moderados a algo fuertes del sudeste. En la Cordillera se anticipan nevadas. También rige alerta amarilla por viento Zonda en casi toda la provincia, ya que el Este no se verá afectado por dicho fenómeno.