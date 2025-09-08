Turismo: qué hotel mendocino se alió con una cadena internacional

Con el objetivo de potenciar el turismo de Mendoza y del Valle de Uco, Postales Hotel Boutique anunció un acuerdo clave. Sus dueños comunicaron que realizaron una alianza estratégica con la cadena internacional Dot Hotels y que a partir del 1 de septiembre esta marca asumió la gestión integral.

Diego Stortini y Caroline Loock , socios fundadores de este emprendimiento hotelero definieron la alianza como un “salto cualitativo” tras 15 años de trayectoria. Desde su punto de vista, la alianza les permitirá concentrar su liderazgo en la expansión del “ecosistema” de la marca.

Los dueños del hotel boutique agregaron que la decisión respondió a la necesidad de profesionalizar la operación y expandir el alcance comercial del hotel así como de integrarlo a una red de prestigio global.

“Postales + Dot Hotels es más que una alianza, es la unión de dos visiones humanas”, remarcaron Srtortini y Look. Explicaron también que apuestan por el crecimiento con propósito y el impacto positivo real. “Este nuevo capítulo marca el inicio de una etapa expansiva, donde la experiencia Postales se potenciará con la solidez operativa de DOT y la mirada estratégica de sus fundadores”, explicaron.

Según se informó, a partir de este mes Dot Hotels se encargará de la gestión hotelera mientras que los dueños originales impulsarán dos proyectos clave para el futuro del emprendimiento. Uno es la bodega Finca del Nunca Jamás y otro es el desarrollo del complejo La Aldea. Este último proyecto promete fusionar la hospitalidad, el vino, la naturaleza y la arquitectura en una propuesta de villas enoturísticas de alta gama y con un enfoque en la sostenibilidad.

El cambio se da en medio de un contexto diferente para el turismo de Mendoza que, no obstante, cumple un rol clave para el crecimiento de la provincia. Además, la provincia se ha posicionado a nivel mundial en el segmento enoturístico. En este marco, la a incorporación de una red internacional no solo fortalecerá su posición en el mercado, sino que también contribuirá a proyectar a la región en el circuito global del turismo de lujo y experiencias.

La llegada de Dot Hotels a Mendoza marca un hito en su expansión en Argentina. La cadena, que ya agrupa a más de 100 hoteles en América Latina y España, ve en el Valle de Uco un destino estratégico de “excelencia enoturística”. Según los voceros de la cadena, su modelo de negocio se basa en fortalecer la identidad local de cada establecimiento, respaldado por una sólida red comercial y tecnología de gestión avanzada.