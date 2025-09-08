La industria argentina frenó en julio: cayó 2,3% frente a junio tras siete meses en crecimiento

La industria nacional volvió a mostrar números negativos en julio , luego de siete meses consecutivos con crecimiento. Según los datos del Indec , la producción manufacturera se contrajo un 1,1% en comparación con el mismo mes del año pasado y retrocedió 2,3% frente a junio.

El último registro en baja había sido en noviembre de 2024, cuando el sector mostró un retroceso del 1,7% interanual. Pese al freno de julio, el acumulado de los primeros siete meses del 2025 todavía se mantiene positivo, con una mejora del 5,8% respecto al mismo periodo del año pasado.

Durante el séptimo mes del año, nueve de las dieciséis divisiones de la industria presentaron caídas interanuales :

“Alimentos y bebidas” (-3%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-10,7%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-8,4%); “Productos de metal” (-8,5%); “Sustancias y productos químicos” (-2%); “Maquinaria y equipo” (-4,7%); “Productos textiles” (-10,1%); “Industrias metálicas básicas” (-2%); y “Productos de caucho y plástico” (-0,2%) fueron los sectores que terminaron por debajo del índice.

Cuáles mostraron crecimiento

Del lado de las subas, “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (15,9%); “Madera, papel, edición e impresión” (6,8%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (12,3%); “Productos minerales no metálicos” (9,1%); “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (2,8%); “Otro equipo de transporte” (12,2%); y “Productos de tabaco” (2,9%), fueron los sectores que se ubicaron por encima del índice.

Datos industria manufacturera julio 2025, según el Indec

Expectativas de la industria: demanda en baja con importaciones creciendo

Dentro de la expectativa por parte de la industria, la mayoría se muestra negativa en cuanto a los resultados del período agosto-octubre 2025 respecto al mismo período del 2024.

El 38,9% cree que la demanda interna disminuirá, el 23,7% cree que las exportaciones no aumentarán y el 24% piensa que la utilización de la capacidad instalada va a seguir disminuyendo en el período agosto-octubre.

Las importaciones, por su parte, ganan terreno dentro del sector: el 25,1% cree que aumentarán las importaciones totales de insumos, mientras que un 17,1% piensa que disminuirán. Sin embargo, la tendencia se ve marcada por la respuesta de que no tendrán variación (57,8%).