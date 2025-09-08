8 de septiembre de 2025 - 18:55

La industria argentina frenó en julio: cayó 2,3% frente a junio tras siete meses en crecimiento

La producción manufacturera también se contrajo interanualmente. "Prendas de vestir, cuero y calzado" lideró la caída, mientras que “otros equipos, aparatos e instrumentos” mantuvieron la curva.

Se derrumbó la industria tras siete meses creciendo.

Datos industria manufacturera julio 2025, según el Indec

Datos industria manufacturera julio 2025, según el Indec

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La industria nacional volvió a mostrar números negativos en julio, luego de siete meses consecutivos con crecimiento. Según los datos del Indec, la producción manufacturera se contrajo un 1,1% en comparación con el mismo mes del año pasado y retrocedió 2,3% frente a junio.

El último registro en baja había sido en noviembre de 2024, cuando el sector mostró un retroceso del 1,7% interanual. Pese al freno de julio, el acumulado de los primeros siete meses del 2025 todavía se mantiene positivo, con una mejora del 5,8% respecto al mismo periodo del año pasado.

El índice serie tendencia-ciclo también registró un decrecimiento: 0,9% respecto a junio.

Datos industria manufacturera julio 2025, según el Indec
Uno por uno, las divisiones del IPI manufacturero en caída

Durante el séptimo mes del año, nueve de las dieciséis divisiones de la industria presentaron caídas interanuales:

“Alimentos y bebidas” (-3%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-10,7%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-8,4%); “Productos de metal” (-8,5%); “Sustancias y productos químicos” (-2%); “Maquinaria y equipo” (-4,7%); “Productos textiles” (-10,1%); “Industrias metálicas básicas” (-2%); y “Productos de caucho y plástico” (-0,2%) fueron los sectores que terminaron por debajo del índice.

Mendoza reune a los artesanos de cuero de todo el país
Mendoza reune a los artesanos de cuero de todo el país
Mendoza reune a los artesanos de cuero de todo el país

Cuáles mostraron crecimiento

Del lado de las subas, “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (15,9%); “Madera, papel, edición e impresión” (6,8%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (12,3%); “Productos minerales no metálicos” (9,1%); “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (2,8%); “Otro equipo de transporte” (12,2%); y “Productos de tabaco” (2,9%), fueron los sectores que se ubicaron por encima del índice.

Expectativas de la industria: demanda en baja con importaciones creciendo

Dentro de la expectativa por parte de la industria, la mayoría se muestra negativa en cuanto a los resultados del período agosto-octubre 2025 respecto al mismo período del 2024.

El 38,9% cree que la demanda interna disminuirá, el 23,7% cree que las exportaciones no aumentarán y el 24% piensa que la utilización de la capacidad instalada va a seguir disminuyendo en el período agosto-octubre.

Las importaciones, por su parte, ganan terreno dentro del sector: el 25,1% cree que aumentarán las importaciones totales de insumos, mientras que un 17,1% piensa que disminuirán. Sin embargo, la tendencia se ve marcada por la respuesta de que no tendrán variación (57,8%).

