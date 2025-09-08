El pueblo donde nadie quería vivir: ahora, gracias al regalo de 100 mil euros, hay fila para vivir allí

Durante décadas, el Valle de Rabbi, en el Trentino italiano , fue uno de esos destinos que sufría el abandono de sus pobladores. La modernidad había acelerado la emigración y reducido a la mitad la población y el turismo. Sin embargo, una iniciativa provincial cambió el panorama: hasta 100.000 euros de subsidio por familia para mudarse allí.

Según informes recientes sobre turismo y destinos, el plan atrajo casi 300 solicitudes en la primera etapa de postulación, y 30 de ellas se centraron en este pequeño pueblo alpino.

El país de Rabbi llegó a perder el 40% de sus habitantes desde mediados del siglo XX. En 1991 contaba con menos de 1500 personas y su futuro parecía incierto.

Hoy, con apoyo económico y un plan para preservar el entorno, la comunidad volvió a cobrar vida.

Los habitantes rechazaron la instalación de invernaderos y postes de hormigón para mantener intacto el paisaje, y también limitaron la entrada masiva de turistas en el Parque Nacional del Stelvio . De esta manera, se combinaron conservación ambiental y desarrollo económico.

Un modelo distinto de desarrollo

La estrategia local se basó en tres pilares: servicios, calidad de vida y desarrollo sostenible. Se reforzaron los consorcios comunitarios —instituciones que administran bosques y pasturas desde hace siglos— y se incentivó el uso de casas antiguas como residencias u hostales.

Al mismo tiempo, la cercanía con el Valle del Sole permite que muchos trabajen en una economía más dinámica sin abandonar el lugar de residencia.

El resultado es un pueblo con infraestructura básica, vida comunitaria activa y un atractivo turístico basado en su autenticidad.

Oportunidades y desafíos de la subvención

El subsidio de 100.000 euros por familia generó entusiasmo, pero también dudas sobre posibles fraudes. “Tendremos cuidado con quienes hagan trampa”, advirtió el alcalde Lorenzo Cicolini.

El funcionario destacó que dos tercios de las solicitudes pertenecen a habitantes locales, lo que demuestra un interés genuino en fortalecer la comunidad.

Aunque todavía quedan retos —como el riesgo de despoblación a largo plazo, el paso ocasional de osos y el mantenimiento de refugios de montaña—, la experiencia de Rabbi ofrece una hoja de ruta para otros pueblos europeos que enfrentan el mismo problema.

En síntesis, lo que antes era un pueblo que “nadie quería” se transformó en un ejemplo de cómo la combinación de subsidios, tradición comunitaria y preservación ambiental puede devolver la vida a un destino olvidado.