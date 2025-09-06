Las tuercas que no usas más, no las tires, son un tesoro: cómo darles una nueva oportunidad

Esta maravillosa idea de reciclaje hará que te diviertas y puedas crear un lindo adorno para tu hogar.

Este tipo de reciclaje es ideal para hacer en familia.

Es normal tener en cada rincón de nuestras casas, elementos que pensamos que alguna vez iban servir para algo. No obstante, eso no ocurre y no queda otro remedio que tirarlos, o bien, buscar la manera de darle un nuevo uso.

Este puede ser el caso de las tuercas que fueron quedando sueltas y que en esta oportunidad puedes usarlas con esta maravillosa idea para el hogar.

Reciclaje Este tipo de reciclaje es ideal para hacer en familia. Web En este sentido, las tuercas que vienen de distintos tamaños y formas son ideales también para realizar hermosas manualidades. Gracias a su material y fácil manipulación podrás hacer varios adornos. No importa cual, el objetivo es reciclar este elemento.

Si tienes muchos de estos objetos metálicos sin usar en casa, búscalas y crea con ellas un hermoso y original cuadro decorativo. Lo mejor es que con esta idea estarás reciclando estos elementos que ocupaban un lugar innecesariamente.

Reciclaje Este tipo de reciclaje es ideal para hacer en familia. Web Materiales Tuercas.

Pegamento.

Una tabla de madera.

Un gancho

Pintura acrílica (opcional).

Paso a paso para este reciclaje Para crear este hermoso cuadro decorativo deberás tomar la tabla de madera que vayas a usar y asegúrate de que esté en condiciones. Luego junta todas las tuercas -fíjate que estén limpias- y comienza a pegarlas realizando el diseño que quieras. Puede ser un corazón como se ve en el ejemplo, pero puedes elegir el que más te guste. Lo importante es que dejes volar tu imaginación. Si quieres puedes pintar las tuercas del color que creas necesario o bien puedes dejarlas en su estado original. Por último, deja secar bien y asegúrate de que haya quedado bien pegado cada tuerca. Para terminar, coloca el gancho en la parte posterior al cuadro y listo, estará listo para colgar y darle un toque rústico a la decoración. Reciclaje Este tipo de reciclaje es ideal para hacer en familia. Web