6 de septiembre de 2025 - 09:00

Las tuercas que no usas más, no las tires, son un tesoro: cómo darles una nueva oportunidad

Esta maravillosa idea de reciclaje hará que te diviertas y puedas crear un lindo adorno para tu hogar.

Este tipo de reciclaje es ideal para hacer en familia.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Este reciclaje no solo es entretenido. También te ayudará a darle vida a la pulsera de la abuela que no querés usar.

Reciclaje
Este tipo de reciclaje es ideal para hacer en familia.

En este sentido, las tuercas que vienen de distintos tamaños y formas son ideales también para realizar hermosas manualidades. Gracias a su material y fácil manipulación podrás hacer varios adornos. No importa cual, el objetivo es reciclar este elemento.

Reciclaje
Este tipo de reciclaje es ideal para hacer en familia.

Materiales

  • Tuercas.
  • Pegamento.
  • Una tabla de madera.
  • Un gancho
  • Pintura acrílica (opcional).

Paso a paso para este reciclaje

  1. Para crear este hermoso cuadro decorativo deberás tomar la tabla de madera que vayas a usar y asegúrate de que esté en condiciones. Luego junta todas las tuercas -fíjate que estén limpias- y comienza a pegarlas realizando el diseño que quieras.
  2. Puede ser un corazón como se ve en el ejemplo, pero puedes elegir el que más te guste. Lo importante es que dejes volar tu imaginación. Si quieres puedes pintar las tuercas del color que creas necesario o bien puedes dejarlas en su estado original.
  3. Por último, deja secar bien y asegúrate de que haya quedado bien pegado cada tuerca. Para terminar, coloca el gancho en la parte posterior al cuadro y listo, estará listo para colgar y darle un toque rústico a la decoración.
Reciclaje
Este tipo de reciclaje es ideal para hacer en familia.

Este elemento es ideal para apostar por el reciclaje que nos den un adorno perfecto para nuestro hogar. 

