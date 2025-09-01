Las pelotas de tenis usadas, no las tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas útiles de aprovecharlas

Las pelotas de tenis usadas siempre son un juego para las mascotas o un recordatorio de grandes partidos que terminan dispersas en distintos lugares de casa. Por eso, existe una idea simple y práctica que no genera gastos adicionales y que pueden resolver problemas pequeños de organización .

Reciclar objetos que parecen acumularse sin sentido es una buena propuesta para generar un estilo propio en diferentes ambientes . Al usar pelotas viejas de tenis, podés generar un recordatorio de donde dejaste algunos elementos esenciales que utilizás día a día. Solo necesitás un elemento cortante y un pegamento o tornillo para amurarlas a la pared .

Las pelotas pueden ser un llavero original al entrar a casa. Deberás cortar y formar como una pequeña boca para colocar llaves u otros objetos esenciales que pueden perderse al dejarlos en la mesa o muebles.

Reciclar pelotas de tenis es una idea simple y original para mantener el orden de casa.

Aunque primero deberás limpiarlas con agua tibia y jabón ya que su textura acumula suciedad . Luego secalas bien y marcá la línea de corte con una fibra.

Otra opción puede ser como soporte para el cepillo de dientes

Una idea práctica para priorizar la higiene podés usar una pelota para poner el mango del cepillo.

Comenzá con el mismo método para limpiar la pelota y luego realizá un corte pero más pequeño que en el llavero, de tres centímetros, de forma diagonal para que el mango se deslice y quede firme. Creá un un orificio pequeño en la parte inferior de la pelota de tres milímetros para que escurra el agua y evite una posible humedad interna. Para pegarlo en la pared seguí el mismo procedimiento que la idea anterior, aunque deberás tener cuidado al agujerear azulejos. Si optás por el pegamento, presioná medio minuto y esperá una hora antes de colgar. Colocalo lejos de la ducha directa ya que la humedad puede ablandar el pegamento.

La idea de reciclar pelotas de tenis usadas como llaveros de pared o soportes para cepillos de dientes demuestra que se puede mejorar el orden en casa de forma divertida con elementos simples y económicos. Solo deberás tener en cuenta algunos pasos para que queden fijas en la pared y que no pierdan su simple función en poco tiempo.