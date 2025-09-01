1 de septiembre de 2025 - 19:05

Las pelotas de tenis usadas, no las tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas útiles de aprovecharlas

Reciclar pelotas de tenis usadas puede ser una idea original en distintos espacios de casa. Una idea útil para organizar elementos pequeños pero esenciales.

Reciclar pelotas de tenis es una idea simple y original para mantener el orden de casa.

Las pelotas de tenis usadas siempre son un juego para las mascotas o un recordatorio de grandes partidos que terminan dispersas en distintos lugares de casa. Por eso, existe una idea simple y práctica que no genera gastos adicionales y que pueden resolver problemas pequeños de organización.

Este elemento es ideal para apostar por el reciclaje que nos den un adorno perfecto para nuestro hogar. 

Reciclar objetos que parecen acumularse sin sentido es una buena propuesta para generar un estilo propio en diferentes ambientes. Al usar pelotas viejas de tenis, podés generar un recordatorio de donde dejaste algunos elementos esenciales que utilizás día a día. Solo necesitás un elemento cortante y un pegamento o tornillo para amurarlas a la pared.

Reciclar pelotas de tenis es una idea simple y original para mantener el orden de casa.

Creá un llavero de pared con pelotas de tenis

Las pelotas pueden ser un llavero original al entrar a casa. Deberás cortar y formar como una pequeña boca para colocar llaves u otros objetos esenciales que pueden perderse al dejarlos en la mesa o muebles.

Aunque primero deberás limpiarlas con agua tibia y jabón ya que su textura acumula suciedad. Luego secalas bien y marcá la línea de corte con una fibra.

  1. Con un cúter afilado hacé la apertura horizontal de cuatro a cinco centímetros en un sector central.
  2. Para un mejor agarre añadí un pequeño corte en cruz en el centro de la abertura.
  3. Limá los bordes con una lija fina y como paso opcional agregá cinta aisladora fina o barniz transparente para evitar pelusas.
  4. Al fijarlos a la pared, usá un pegamento de alta resistencia o un tornillo con arandela pasando por un pequeño orificio posterior.
  5. Presioná durante treinta segundos y dejá asentar.
  6. Insertá la llave o el llavero en la boca y soltá para que la goma sujete.
  7. Para asegurar el peso de los objetos, probá primero con elementos livianos.
  8. Por último, podés decorarlas de la forma que prefieras. Podés pegar ojos plásticos u otras ideas creativas.
Reciclar pelotas de tenis es una idea simple y original para mantener el orden de casa.

Otra opción puede ser como soporte para el cepillo de dientes

Una idea práctica para priorizar la higiene podés usar una pelota para poner el mango del cepillo.

  1. Comenzá con el mismo método para limpiar la pelota y luego realizá un corte pero más pequeño que en el llavero, de tres centímetros, de forma diagonal para que el mango se deslice y quede firme.
  2. Creá un un orificio pequeño en la parte inferior de la pelota de tres milímetros para que escurra el agua y evite una posible humedad interna.
  3. Para pegarlo en la pared seguí el mismo procedimiento que la idea anterior, aunque deberás tener cuidado al agujerear azulejos. Si optás por el pegamento, presioná medio minuto y esperá una hora antes de colgar.
  4. Colocalo lejos de la ducha directa ya que la humedad puede ablandar el pegamento.
Reciclar pelotas de tenis es una idea simple y original para mantener el orden de casa.

La idea de reciclar pelotas de tenis usadas como llaveros de pared o soportes para cepillos de dientes demuestra que se puede mejorar el orden en casa de forma divertida con elementos simples y económicos. Solo deberás tener en cuenta algunos pasos para que queden fijas en la pared y que no pierdan su simple función en poco tiempo.

