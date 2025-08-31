Los tarros de pintura usados no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas de aprovecharlos

Los tarros de pintura pueden estar ocupando lugar y formando espacios de suciedad . Pero existen dos ideas originales para darles un potencial en distintos lugares de casa . Es una forma simple de reciclar y solo necesitás materiales básicos para luego convertirlos en piezas decorativas y prácticas para una utilidad constante.

Para reciclarlos tendrás que limpiarlos en su interior y agujerearlos con una máquina o cualquier elemento que pueda cortar plástico o lata . El secreto está en reducir la cantidad de residuos en casa y obtener un objeto único que suma estilo a cualquier ambiente.

Una alternativa creativa es convertir los tarros de plástico o lata para colgarlos y almacenar herramientas pequeñas como pinzas, destornilladores o también lapiceras, pinceles y fibrones .

Estas ideas embellecen los espacios y representan una forma práctica de reutilizar lo que sería un desecho.

Es una opción que aporta originalidad a cualquier ambiente. Pero en esta ocasión deberás tener precaución con la electricidad , ya que necesita de limpieza interior y cuidados extras al manipularlo.

Como primer paso, tendrás que tener tarros de lata , porque el plástico puede derretirse fácilmente.

, porque el plástico puede derretirse fácilmente. Perforá la base del tarro para pasar el cableado eléctrico y colocá un portalámparas con su respectiva bombilla .

del tarro para pasar el y con su respectiva . Deberás agregar separadores de plástico o bien cinta aisladora entre el cable y la lata para que no haga ningún contacto.

o bien entre el cable y la lata para que no haga ningún contacto. El exterior podés dejarlo con las manchas viejas de pintura para aportar rusticidad o bien podés decorarlo con pintura en aerosol o papel autoadhesivo que deje pasar la luz en algunos sectores.

El resultado es una pieza decorativa única que se adapta a dormitorios, salas de estar o incluso un lugar de trabajo casero que tengas en casa.

Existen otras ideas prácticas simples para aprovecharlos en casa

Además de las manualidades, los tarros de pintura pueden tener un uso simple y funcional.

En algunas casas son el recipiente de limpieza. Algunos los usan como baldes y otros como tacho de residuos. Aunque, para que parezcan un poco más aceptables, podés agregarles papel vinílico en el exterior o pintura epoxi para darles una terminación estética. Los tarros de pintura tienen durabilidad, y agregando materiales pueden ser útilles para la limpieza del hogar sin tener que recurrir a un tacho caro de plástico.

Algunos tarros son grandes y pueden guardar distintos elementos de limpieza. Por eso, no rompas su manija de plástico, porque podés transportar el tarro a diferentes lugares. Eso facilita la tarea de limpieza cotidiana. Y para una mejor protección, podés agregarle una tapa de madera, en casos de que sea una opción de residuos. Esta simple opción hace que el tarro no expulse olores en todo momento.

Con esta idea se demuestra que los tarros de pintura pueden ser una solución a distintas ideas del hogar. Mejoran la organización y el cuidado, aportando originalidad y nuevas funciones para ahorrar dinero, y al mismo tiempo contribuís al cuidado del medio ambiente.