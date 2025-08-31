31 de agosto de 2025 - 11:39

Los tarros de pintura usados no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas de aprovecharlos

Solo necesitás un poco de creatividad. Los tarros de pintura pueden ser un objeto útil y original tanto para un taller, como para la organización de casa.

Estas ideas embellecen los espacios y representan una forma práctica de reutilizar lo que sería un desecho.

Los tarros de pintura pueden estar ocupando lugar y formando espacios de suciedad. Pero existen dos ideas originales para darles un potencial en distintos lugares de casa. Es una forma simple de reciclar y solo necesitás materiales básicos para luego convertirlos en piezas decorativas y prácticas para una utilidad constante.

Este elemento es ideal para apostar por el reciclaje que nos den un adorno perfecto para nuestro hogar. 

Para reciclarlos tendrás que limpiarlos en su interior y agujerearlos con una máquina o cualquier elemento que pueda cortar plástico o lata. El secreto está en reducir la cantidad de residuos en casa y obtener un objeto único que suma estilo a cualquier ambiente.

reciclaje tarros
2 ideas útiles para darle una nueva vida a los tarros de pintura

Creá organizadores colgantes para herramientas o lapiceras

Una alternativa creativa es convertir los tarros de plástico o lata para colgarlos y almacenar herramientas pequeñas como pinzas, destornilladores o también lapiceras, pinceles y fibrones.

  • Para eso, debés limpiarlos en su interior y quitarles cualquier resto de pintura.
  • Luego, podés pintarlos por dentro o por fuera con cualquier esmalte acrílico u otra pintura.
  • La parte importante de esta idea es que logres hacer un agujero para luego colgar un gancho (podés comprarlo o crear uno con alambre resistente).
  • Por último, colgalos en un caño metálico o bien en una pared, atornillando los ganchos para luego saber dónde están los objetos más pequeños y útiles para el día a día.
reciclaje tarros
Convertirlos en lámparas rústicas

Es una opción que aporta originalidad a cualquier ambiente. Pero en esta ocasión deberás tener precaución con la electricidad, ya que necesita de limpieza interior y cuidados extras al manipularlo.

  • Como primer paso, tendrás que tener tarros de lata, porque el plástico puede derretirse fácilmente.
  • Perforá la base del tarro para pasar el cableado eléctrico y colocá un portalámparas con su respectiva bombilla.
  • Deberás agregar separadores de plástico o bien cinta aisladora entre el cable y la lata para que no haga ningún contacto.
  • El exterior podés dejarlo con las manchas viejas de pintura para aportar rusticidad o bien podés decorarlo con pintura en aerosol o papel autoadhesivo que deje pasar la luz en algunos sectores.

El resultado es una pieza decorativa única que se adapta a dormitorios, salas de estar o incluso un lugar de trabajo casero que tengas en casa.

reciclaje tarros
Existen otras ideas prácticas simples para aprovecharlos en casa

Además de las manualidades, los tarros de pintura pueden tener un uso simple y funcional.

En algunas casas son el recipiente de limpieza. Algunos los usan como baldes y otros como tacho de residuos. Aunque, para que parezcan un poco más aceptables, podés agregarles papel vinílico en el exterior o pintura epoxi para darles una terminación estética. Los tarros de pintura tienen durabilidad, y agregando materiales pueden ser útilles para la limpieza del hogar sin tener que recurrir a un tacho caro de plástico.

Algunos tarros son grandes y pueden guardar distintos elementos de limpieza. Por eso, no rompas su manija de plástico, porque podés transportar el tarro a diferentes lugares. Eso facilita la tarea de limpieza cotidiana. Y para una mejor protección, podés agregarle una tapa de madera, en casos de que sea una opción de residuos. Esta simple opción hace que el tarro no expulse olores en todo momento.

reciclaje tarros
Con esta idea se demuestra que los tarros de pintura pueden ser una solución a distintas ideas del hogar. Mejoran la organización y el cuidado, aportando originalidad y nuevas funciones para ahorrar dinero, y al mismo tiempo contribuís al cuidado del medio ambiente.

