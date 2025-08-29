No lo tires: cómo reciclar el tender que ya no usas para renovar la decoración de tu casa

Un tender roto no necesariamente debe terminar en la basura . Con un poco de ingenio se puede reciclar y convertirse en un mueble útil y con personalidad para la decoración del living . Con unos pocos materiales y herramientas sencillas de manipular se pueden obtener grandes resultados.

La propuesta demuestra que el reciclaje no solo contribuye al cuidado del ambiente, sino que también permite crear piezas únicas con bajo presupuesto.

Cómo reciclar el tender que ya no usas en el hogar

- Un tender en desuso , alicate, lija, primer, pintura en aerosol del color elegido, taladro, tornillos y una base de madera amplia.

- El procedimiento comienza por desarmar el tender , retirando tornillos o remaches, y quedándose únicamente con las alas.

- Con ayuda del alicate, se dobla el sector donde estaban los remaches para formar una L, que será la estructura principal de la mesa.

- Una vez obtengas la forma, se lija la superficie para eliminar imperfecciones y se aplica primer, lo que asegura una buena adherencia de la pintura y un acabado más prolijo.

La pintura

- El paso siguiente consiste en pintar la estructura con aerosol, eligiendo un tono que armonice con la decoración del ambiente. Cuando la pintura se haya secado, se fija el tender a la base de madera con tornillos y taladro.

- La base debe ser más ancha que las alas para garantizar estabilidad. Según el diseño buscado, se pueden quitar algunas varillas o mantenerlas, creando compartimientos o niveles que suman funcionalidad.

Sus diferentes usos dentro del hogar

La versatilidad de la estructura permite darle múltiples usos. Algunos espacios sirven para apoyar libros, llaves o adornos pequeños, mientras que ciertas varillas pueden sostener macetas livianas o elementos decorativos.

El resultado no solo aporta organización, sino también un aire creativo y diferente al living.

Además, su ligereza facilita moverla de un lugar a otro: puede ubicarse en el centro de la sala, junto al sillón o cerca de la ventana, adaptándose a las necesidades del momento.

Un tender roto deja de ser un desecho para transformarse en un mueble con valor estético y utilidad práctica. Con pasos simples y materiales accesibles, cualquier persona puede replicar la idea y comprobar que decorar de manera sostenible también significa contar historias nuevas a través de los objetos.