Ahorro total: el limpiador casero que podés hacer con 2 ingredientes naturales en tu casa

Poder mejorar la limpieza del hogar al mismo tiempo que se reciclan los materiales trae grandes ventajas.

El ahorro dentro de casa es esencial para todos los ámbitos y usos. La limpieza, un momento que nunca debe dejarse de lado, puede realizarse sin la necesidad de comprar productos industriales costosos o difíciles de conseguir. Tan sólo con 2 materiales naturales podés tener un resultado óptimo y eficaz.

Reciclar las cáscaras de mandarina junto con el vinagre blanco son grandes aliados a la hora de este proceso. Al ser económicos y fáciles de conseguir se vuelven una opción ideal.

Trucos para la limpieza del hogar Este limpiador casero permite un gran ahorro en casa. Dónde se puede utilizar este limpiador El producto se puede utilizar en distintos espacios de la casa.

- En cocinas y baños actúa como desinfectante natural, capaz de limpiar mesadas, electrodomésticos, griferías y muebles.

- Su poder desengrasante lo hace ideal para hornallas, campanas extractoras y superficies de trabajo que suelen acumular restos de aceite o alimentos.

También neutraliza olores persistentes en cestos de basura y ambientes poco ventilados. Otro aspecto valorado es su función como repelente natural: el aroma cítrico ahuyenta insectos como moscas y hormigas, ofreciendo una alternativa no tóxica frente a los productos químicos tradicionales. Elaboración paso a paso Reunir cáscaras limpias de dos a tres mandarinas.

Colocarlas en un frasco de vidrio y cubrirlas completamente con vinagre blanco.

Tapar el frasco y dejarlo reposar al menos diez días en un lugar oscuro y fresco.

Colar el líquido resultante y transferirlo a un pulverizador.

Aplicar directamente sobre superficies que necesiten limpieza o desinfección. Por qué se debe esperar al reciclar El proceso de reposo es fundamental, ya que permite que los aceites esenciales se integren al vinagre y potencien sus cualidades. Cuanto más tiempo permanezca en maceración, mayor será la intensidad de su aroma y efectividad. limón y vinagre Además de la mandarina, otros cítricos como el limón y la naranja también aportan propiedades similares: aroma fresco, acción desinfectante y capacidad desengrasante. La práctica de aprovechar restos de frutas no sólo evita la compra de productos innecesarios, también reduce los desechos de materiales orgánicos que muchas veces optamos por tirar.