Mejorá tu rutina: cómo cuidar el orden y la limpieza de tu garaje en pocos minutos

El garaje es uno de los espacios más esenciales dentro de cualquier hogar , aunque muchas veces se descuida o se relega frente a otras áreas del hogar. Este lugar, que en principio se destina para el guardado del auto, suele convertirse en depósito de objetos en desuso como muebles o cuadros, lo que dificulta su orden y limpieza.

Cada ingreso y salida del vehículo arrastra polvo, grasa, humo y otras suciedades que varían según la época del año. Una correcta higiene no solo aporta un mejor aspecto estético, también protege la salud de quienes habitan la casa al evitar moho, humedad, focos infecciosos y contaminación acumulada.

Para abordar la limpieza del garaje se recomienda comenzar con una categorización de los elementos guardados.

- Se debe conservar únicamente lo indispensable y aprovechar estantes y organizadores que faciliten el orden.

- Una vez despejado, lo más conveniente es vaciar por completo el espacio y realizar una desinfección total.

- Luego es clave establecer una rutina: una limpieza general cada dos semanas y una más profunda cada dos meses garantizan un mantenimiento adecuado sin excesivas exigencias.

Limpieza del garaje Mantener una rutina de limpieza adecuada promueve el ahorro y la eficiencia.

El cuidado del suelo

El suelo es la zona que más atención requiere.

- Para remover grasa y manchas, se pueden utilizar detergentes específicos, aunque también funcionan el detergente común, el cloro, blanqueadores o una mezcla de agua con vinagre.

- Eliminar manchas difíciles a tiempo evita accidentes y mantiene la superficie segura. Además, no se debe descuidar la limpieza de paredes, techos, gabinetes, estantes, puertas y ventanas.

- El uso de una hidrolavadora puede facilitar la tarea en superficies muy sucias. Mantener en buen estado la pintura de las paredes y puertas complementa la higiene con una conservación estética.

- En casos donde el tiempo o las herramientas resulten limitados, contratar un servicio profesional de limpieza es una alternativa práctica y efectiva, que asegura resultados duraderos y un mantenimiento óptimo de la vivienda.

Limpieza del garaje

Qué hacer en espacios compartidos

En los garajes comunitarios, la planificación es fundamental.

- Las fechas de limpieza deben comunicarse a todos los propietarios para que retiren sus vehículos y permitan un trabajo eficaz.

- También conviene ordenar los objetos acumulados y aprovechar la ocasión para desechar lo innecesario.

- La empresa de limpieza contratada debe contar con maquinaria y productos adecuados para un trabajo exhaustivo.

- Es recomendable que un grupo designado de vecinos supervise el proceso y valide los resultados.

- A nivel cotidiano, se deben cumplir rutinas simples como vaciar tachos para mantener la higiene entre limpiezas generales.

- La contratación de servicios especializados asegura rapidez, eficiencia y ahorro para la comunidad, a la vez que un mejor conocimiento en cuanto a productos y métodos de mantenimiento, además de fomentar el trabajo en equipo entre los vecinos.