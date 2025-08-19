Trucos dentro del hogar: cómo cuidar la limpieza de las superficies de mármol

El mármol es uno de los materiales más lujosos y delicados que uno puede tener dentro del hogar. Es por ello que conocer los métodos de limpieza y cuidado adecuados es esencial para mantener su estructura y vida útil. Un cuidado periódico es clave para lograrlo.

El mármol es una piedra compuesta principalmente por carbonato cálcico , y por esa razón reacciona de forma sensible ante productos comunes que suelen considerarse seguros en otras superficies o muebles. Los ácidos como vinagre o limón , al entrar en contacto, generan una corrosión que elimina parte del material y opaca el pulido.

Conocer los métodos de limpieza adecuados es esencial para extender su vida útil.

Aunque las marcas no siempre se aprecien de inmediato, se acumulan hasta dejar manchas permanentes que solo se corrigen con un pulido profesional. La prevención consiste en eliminar cualquier limpiador ácido y usar únicamente soluciones neutras, como agua tibia con jabón suave.

- Se deben evitar la lavandina , el amoníaco y los limpiadores con agentes oxidantes , porque alteran el sellado protector y hacen que la piedra se vuelva más porosa, frágil y susceptible a manchas.

- Incluso los productos que se promocionan como “seguros para piedra natural” pueden resultar dañinos si no especifican un pH neutro. En este caso, la prueba en una zona poco visible es un paso imprescindible antes de aplicarlos en toda la superficie.

El uso de esponjas o cepillos de cerdas duras genera microarañazos que alteran la capa pulida y favorecen la acumulación de suciedad y líquidos. Solo se recomienda una de acero ultrafina en procedimientos técnicos de restauración, nunca en la limpieza cotidiana. La opción adecuada es trabajar con paños de microfibra, esponjas suaves o cepillos de cerdas naturales.

Soluciones y trucos caseros efectivos

Existen soluciones caseras seguras que funcionan como mantenimiento regular.

- El jabón neutro con microfibra resuelve la limpieza diaria sin comprometer la superficie.

- La pasta de bicarbonato aplicada con film plástico sirve para manchas orgánicas difíciles.

- Una mezcla ligera de alcohol isopropílico, agua y una gota de detergente es útil para limpiezas rápidas y desinfección.

El cuidado de largo plazo requiere un sellado anual, que preserva la resistencia a la absorción de manchas. La rutina complementa con eliminación diaria de polvo con microfibra y limpieza semanal con agua y jabón neutro. Se debe enjuagar y secar siempre. La prevención incluye usar posavasos, tablas bajo recipientes y limpiar al instante cualquier derrame.

Cómo cuidar la limpieza del mármol

Qué hacer ante la aparición de manchas

-Ante manchas más específicas:

- Las orgánicas responden al bicarbonato o peróxido en pasta.

- Las de aceite se tratan con talco o arcilla para absorber antes de lavar.

- Los arañazos leves pueden atenuarse con pulidos muy suaves, pero los daños mayores requieren intervención profesional.

Lo esencial es excluir por completo ácidos, oxidantes y materiales ásperos, porque una sola aplicación indebida puede comprometer de forma irreversible la superficie.