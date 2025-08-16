16 de agosto de 2025 - 11:05

Si deseas mantener los acáros fuera de tu colchón, tenés que hacer estas 3 cosas

Los colchones de las camas, donde las personas se pasan entre 6 y 8 horas diarias, albergan desde ácaros hasta peligrosos gases tóxicos.

Por Andrés Aguilera

Dormir bien es fundamental para la salud, pero pocos se detienen a pensar qué habita realmente en su colchón. Además de ser un lugar cómodo para descansar, también puede convertirse en un foco de ácaros de polvo, hongos y otras plagas que afectan la calidad del sueño y el bienestar general.

Debido a la presencia de todos estos elementos en un lugar tan frecuentado y necesario como la cama y cobertores, es crucial entender la importancia de cuidar especialmente la higiene de la misma

ácaros en el colchón
Los peligros que pueden esconderse en tu colchón

Diversos estudios han alertado sobre la presencia de ácaros del polvo en colchones, mantas y almohadas. Estos diminutos insectos son uno de los principales desencadenantes de alergias y problemas respiratorios como asma, rinitis o dermatitis.

Pero no son los únicos visitantes indeseados que pueden convivir contigo mientras duermes. En un colchón también pueden encontrarse:

  • Piojos de cuerpo

  • Moho y hongos

  • Chinches de cama

  • Bacterias como E. Coli

  • Compuestos orgánicos volátiles que liberan algunos materiales de colchones nuevos

La combinación de calor, humedad y restos de piel que desprendemos mientras dormimos crea el ambiente ideal para su proliferación.

ácaros en el colchón
Cómo prevenir ácaros y otros contaminantes en el colchón

  • Ventilar la habitación todos los días

    Abrí las ventanas para renovar el aire y reducir la humedad.

  • Exponer el colchón, sábanas y frazadas al sol

    La luz solar ayuda a eliminar la humedad y reduce la presencia de microorganismos.

  • Lavar la ropa de cama con agua caliente

    Al menos una vez por semana, para eliminar ácaros y bacterias.

