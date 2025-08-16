16 de agosto de 2025 - 17:15

No es un lapicero: dos formas útiles de aprovechar los tubos de cartón de servilletas, un tesoro en casa

Con un elemento tan simple como el tubo de cartón del rollo de servilletas es posible crear objetos útiles, creativos y sin gastar dinero.

rollos de servilletas
Por Redacción

En la mayoría de los hogares argentinos, los rollos de servilletas son un producto de uso cotidiano. Cuando uno se termina, casi por costumbre, el tubo de cartón que queda en el centro termina en la basura de casa. Sin embargo, ese pequeño cilindro puede transformarse en un objeto práctico y/o decorativo.

Leé además

Antes de tirar la lata de gaseosa, guardá el anillo de metal porque puede solucionar de forma permanente un objeto del hogar.

Los anillos de las latas de gaseosa no los tires, tenés un tesoro: la forma útil de aprovecharlos

Por Redacción
los portarretratos rotos o viejos no los tires, son un tesoro en casa: dos formas creativas de aprovecharlos

Los portarretratos rotos o viejos no los tires, son un tesoro en casa: dos formas creativas de aprovecharlos

Por Redacción

Reciclar y reutilizar en casa no solo es un gesto para cuidar el medioambiente, sino también una oportunidad para poner en práctica la creatividad. Con un poco de imaginación, algunos materiales básicos y unos minutos de trabajo, los tubos de cartón pueden convertirse en soluciones útiles que, además, suman un toque personal a la decoración.

En esta nota te contamos dos formas originales de reutilizar los tubos de cartón del rollo de servilletas que van mucho más allá del clásico portalápices: un organizador de maquillaje para mantener en orden brochas, lápices y delineadores, y unos pequeños estuches ideales para guardar bijouterie o entregar regalitos.

Organizador de maquillaje: práctico, económico y con pocos materiales

Si hay algo que quienes usan maquillaje saben muy bien, es que brochas, delineadores, labiales y lápices tienden a desparramarse por todos lados. Terminan perdiendo tiempo buscándolos en cajones o estuches.

Con esta idea, no solo se pueden tener a la vista y ordenados, sino que además se logra un elemento decorativo que podés personalizar a tu gusto. Este organizador no solo evita que las cerdas de las brochas se deformen, sino que también facilita la limpieza del área de maquillaje.

Materiales necesarios:

  • Tubos de cartón de rollos de servilletas
  • Pegamento universal o pistola de silicona caliente
  • Pintura acrílica o papel decorativo para forrar
  • Tijera o cúter
  • Una base firme (puede ser cartón grueso, madera liviana o una tapa reciclada)
    tubos de cartón
    Organiz&aacute; tus maquillajes en casa-

    Organizá tus maquillajes en casa-

Paso a paso:

  1. Cortá los tubos a diferentes alturas para lograr un efecto visual más atractivo y facilitar el acceso a los elementos más pequeños.
  2. Pintá cada tubo con colores que combinen con tu espacio o forralos con papeles estampados, retazos de tela o incluso cuerda de yute para un estilo rústico.
  3. Una vez secos, pegá los tubos verticalmente sobre la base. Podés colocar todos juntos en bloque o dejar un pequeño espacio entre ellos.
  4. Asegurate de que el pegamento esté completamente seco antes de comenzar a usarlos para evitar que se despeguen con el peso de los objetos.
  5. Colocá cada elemento en su compartimento. Las brochas grandes pueden ir en los tubos más altos, mientras que delineadores o pinceles pequeños se ubican en los más bajos.

Cómo hacer estuches o cajitas creativas con el reciclaje de los tubos de cartón

Otra opción práctica y encantadora es transformar los tubos de cartón en estuches pequeños. Son ideales para guardar anillos, aros, collares o cualquier detalle de bijouterie, e incluso para envolver regalos pequeños de forma original.

El resultado es una pequeña caja resistente, liviana y totalmente personalizada. Es perfecta para reemplazar el papel de regalo y, además, se puede reutilizar varias veces.

Materiales necesarios:

  • Tubos de cartón de rollos de servilletas
  • Papel decorativo, tela o pintura
  • Pegamento universal
  • Regla y lápiz
  • Cinta decorativa o hilo de algodón (opcional)
    cajitas
    Reciclaje de tubos de cart&oacute;n.

    Reciclaje de tubos de cartón.

Paso a paso:

  1. Con cuidado, aplastá el tubo para que tome forma plana.
  2. En cada extremo, doblá las puntas hacia adentro. Esto creará una especie de cierre curvo que mantendrá el contenido protegido.
  3. Pintá o forrá el tubo con el material que prefieras. Los papeles estampados, el papel kraft o la tela pueden darle un acabado elegante o rústico, según el estilo que busques.
  4. Si es para un regalo, podés atar una cinta fina alrededor o cerrar con un pequeño hilo de yute. También se puede colocar una etiqueta con el nombre del destinatario.
cartón de rollo

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Blanquear tazas puede ser muy fácil con estos simples trucos. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Cómo blanquear tazas manchadas por café, té o yerba mate con ingredientes que tenés en casa

Por Redacción
no es un florero: la mejor forma de aprovechar las botellas de vino vacias, un tesoro que tenes en casa

No es un florero: la mejor forma de aprovechar las botellas de vino vacías, un tesoro que tenés en casa

Por Redacción
asi es la nueva casa de mauro icardi y de la china en turquia: decoracion verde y un vestidor al estilo wanda

Así es la nueva casa de Mauro Icardi y de la China en Turquía: decoración verde y un vestidor al estilo Wanda

Por Redacción Espectáculos
la receta de los mejores bizcochitos de manteca para el mate solo con 5 ingredientes de tu cocina

La receta de los mejores bizcochitos de manteca para el mate solo con 5 ingredientes de tu cocina

Por Redacción