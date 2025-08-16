No es un lapicero: dos formas útiles de aprovechar los tubos de cartón de servilletas, un tesoro en casa

Con un elemento tan simple como el tubo de cartón del rollo de servilletas es posible crear objetos útiles, creativos y sin gastar dinero.

En la mayoría de los hogares argentinos, los rollos de servilletas son un producto de uso cotidiano. Cuando uno se termina, casi por costumbre, el tubo de cartón que queda en el centro termina en la basura de casa. Sin embargo, ese pequeño cilindro puede transformarse en un objeto práctico y/o decorativo.

Reciclar y reutilizar en casa no solo es un gesto para cuidar el medioambiente, sino también una oportunidad para poner en práctica la creatividad. Con un poco de imaginación, algunos materiales básicos y unos minutos de trabajo, los tubos de cartón pueden convertirse en soluciones útiles que, además, suman un toque personal a la decoración.

En esta nota te contamos dos formas originales de reutilizar los tubos de cartón del rollo de servilletas que van mucho más allá del clásico portalápices: un organizador de maquillaje para mantener en orden brochas, lápices y delineadores, y unos pequeños estuches ideales para guardar bijouterie o entregar regalitos.

Organizador de maquillaje: práctico, económico y con pocos materiales Si hay algo que quienes usan maquillaje saben muy bien, es que brochas, delineadores, labiales y lápices tienden a desparramarse por todos lados. Terminan perdiendo tiempo buscándolos en cajones o estuches.

Con esta idea, no solo se pueden tener a la vista y ordenados, sino que además se logra un elemento decorativo que podés personalizar a tu gusto. Este organizador no solo evita que las cerdas de las brochas se deformen, sino que también facilita la limpieza del área de maquillaje.

Materiales necesarios: Tubos de cartón de rollos de servilletas

Pegamento universal o pistola de silicona caliente

Pintura acrílica o papel decorativo para forrar

Tijera o cúter

Una base firme (puede ser cartón grueso, madera liviana o una tapa reciclada) tubos de cartón Organizá tus maquillajes en casa- Paso a paso: Cortá los tubos a diferentes alturas para lograr un efecto visual más atractivo y facilitar el acceso a los elementos más pequeños. Pintá cada tubo con colores que combinen con tu espacio o forralos con papeles estampados, retazos de tela o incluso cuerda de yute para un estilo rústico. Una vez secos, pegá los tubos verticalmente sobre la base. Podés colocar todos juntos en bloque o dejar un pequeño espacio entre ellos. Asegurate de que el pegamento esté completamente seco antes de comenzar a usarlos para evitar que se despeguen con el peso de los objetos. Colocá cada elemento en su compartimento. Las brochas grandes pueden ir en los tubos más altos, mientras que delineadores o pinceles pequeños se ubican en los más bajos. Cómo hacer estuches o cajitas creativas con el reciclaje de los tubos de cartón Otra opción práctica y encantadora es transformar los tubos de cartón en estuches pequeños. Son ideales para guardar anillos, aros, collares o cualquier detalle de bijouterie, e incluso para envolver regalos pequeños de forma original. El resultado es una pequeña caja resistente, liviana y totalmente personalizada. Es perfecta para reemplazar el papel de regalo y, además, se puede reutilizar varias veces. Materiales necesarios: Tubos de cartón de rollos de servilletas

Papel decorativo, tela o pintura

Pegamento universal

Regla y lápiz

Cinta decorativa o hilo de algodón (opcional) cajitas Reciclaje de tubos de cartón. Paso a paso: Con cuidado, aplastá el tubo para que tome forma plana. En cada extremo, doblá las puntas hacia adentro. Esto creará una especie de cierre curvo que mantendrá el contenido protegido. Pintá o forrá el tubo con el material que prefieras. Los papeles estampados, el papel kraft o la tela pueden darle un acabado elegante o rústico, según el estilo que busques. Si es para un regalo, podés atar una cinta fina alrededor o cerrar con un pequeño hilo de yute. También se puede colocar una etiqueta con el nombre del destinatario. cartón de rollo