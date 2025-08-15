15 de agosto de 2025 - 15:31

No es un florero: la mejor forma de aprovechar las botellas de vino vacías, un tesoro que tenés en casa

El reciclaje de las botellas de vidrios es un proyecto ideal para quienes buscan un detalle que sea llamativo y, al mismo tiempo, económico en su hogar.

botellas de vidrio
Por Redacción

Cómo hacer lámparas colgantes con botellas de vino vacías

Este proyecto es ideal para quienes buscan un detalle de iluminación que sea llamativo y, al mismo tiempo, económico. Las lámparas colgantes hechas con botellas de vino quedan perfectas sobre una barra de bar casera, en una galería o incluso en la cocina. El vidrio coloreado o transparente de las botellas genera una luz suave y acogedora.

lámparas con botellas

Materiales necesarios:

  • Botella de vino vacía (vidrio grueso preferentemente)
  • Cortavidrio o cortador de botellas
  • Lija fina para vidrio
  • Portalámparas con rosca E27
  • Cable eléctrico
  • Bombilla LED (mejor si es de luz cálida)
  • Taladro (opcional, si necesitás ampliar el cuello)
  • Guantes y gafas de seguridad
    lámpara

El paso a paso para el reciclaje de botellas de vino para hacer lámparas

  1. Limpieza previa: retirá la etiqueta de la botella sumergiéndola en agua caliente con detergente.
  2. Frotá con una esponja o cuchilla para eliminar restos de papel y pegamento.
  3. Corte de la base: con el cortavidrio, marcá una línea en la circunferencia de la botella, cerca de la base. Luego, aplicá el método de choque térmico: alterná agua caliente y fría sobre la marca hasta que el vidrio se quiebre de forma limpia.
    botellas como lámparas
  4. Lijado: usá la lija fina para suavizar los bordes cortados y evitar accidentes.
  5. Instalación del portalámparas: pasá el cable eléctrico por el cuello de la botella y conectalo al portalámparas. Si el cuello es muy angosto, podés agrandarlo cuidadosamente con una fresa o broca especial para vidrio.
  6. Colocación de la bombilla: usá una bombilla LED de bajo consumo para evitar que el vidrio se caliente demasiado.
  7. Instalación en el techo: colgá la lámpara usando un soporte o gancho y conectala a la red eléctrica.
  8. Si usás botellas de diferentes colores y las colgás a distintas alturas, el efecto visual será espectacular.
