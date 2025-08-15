No es un florero: la mejor forma de aprovechar las botellas de vino vacías, un tesoro que tenés en casa

En muchas casas argentinas, sobre todo después de una reunión con amigos o una buena comida en familia, las botellas de vino vacías se acumulan en un rincón de la cocina o terminan directamente en la basura. Sin embargo, esas botellas de vidrio esconden un potencial enorme para convertirse en objetos decorativos y funcionales.
Con un poco de creatividad y algunos materiales básicos que seguramente tenés en casa, podés darles una segunda vida. Transformarlas en lámparas colgantes para darle un toque único a tu cocina o bar.
Cómo hacer lámparas colgantes con botellas de vino vacías
Este proyecto es ideal para quienes buscan un detalle de iluminación que sea llamativo y, al mismo tiempo, económico. Las lámparas colgantes hechas con botellas de vino quedan perfectas sobre una barra de bar casera, en una galería o incluso en la cocina. El vidrio coloreado o transparente de las botellas genera una luz suave y acogedora.