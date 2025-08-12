Los tubos de PVC que te sobraron, no los tires, es un tesoro en casa: dos formas útiles de aprovecharlos

Ese pedazo de tubo que sobró de la última obra no es basura, puede convertirse un objeto útil y decorativo para tu casa, sin gastar dinero.

Si alguna vez hiciste una obra en casa o un arreglo de plomería, es probable que te hayan quedado pedazos de tubos de PVC que suelen terminar olvidados en un rincón del garaje. Ya sea un tramo ancho de 10 centímetros o uno angosto de 3, muchos piensan que su único destino posible es la basura.

Sin embargo, estás frente a un pequeño tesoro que puede transformarse en dos objetos prácticos para el día a día. Esos tubos pueden convertirse en un estante para vinos y un organizador de cables. Ambos se hacen con materiales fáciles de conseguir y sin necesidad de herramientas profesionales.

Más allá del ahorro económico, reciclar tubos de PVC tiene un impacto positivo en el medioambiente. Este material es muy resistente y no se degrada fácilmente, lo que significa que, si termina en un basural, permanecerá allí durante décadas.

Darle un nuevo uso en casa evita que se convierta en un residuo y, además, fomenta la creatividad para aprovechar recursos que ya tenemos.

tubos de PVC 1 Cómo hacer un estante para vinos con retazos de tubos de PVC Un tubo ancho de PVC puede convertirse en un estante moderno y funcional para almacenar botellas de vino. El formato cilíndrico encaja perfecto con la forma de las botellas y, al apilar varias secciones, podés crear desde un pequeño módulo para la cocina o hasta una estructura más grande para una bodega hogareña.

Materiales necesarios: Tubo de PVC ancho (10 cm o más de diámetro, según el tamaño de las botellas)

Sierra manual o eléctrica para cortar PVC

Lija fina para prolijar los bordes

Pintura en aerosol (opcional, para darle color)

Pegamento para PVC o silicona fuerte

Regla y marcador tubos de PVC para botellas Paso a paso: Medir y cortar: Marcá tramos de tubo de unos 30 cm de largo, que es una medida cómoda para sostener una botella estándar. Cortá con la sierra y, luego, lijá los bordes para evitar rebabas. Si querés un acabado más estético, aplicá pintura en aerosol del color que prefieras. Dejalo secar bien. Armar la base: Colocá los primeros tubos en posición horizontal, formando una fila. Usá el pegamento para unirlos entre sí. Apilar: Sobre esa primera fila, agregá otra, intercalando las uniones como si fuera una pared de ladrillos. Pegá cada tubo a los de abajo para darle firmeza. Secado y ubicación: Dejá que el pegamento seque por completo y ubicá el estante en la cocina, comedor o donde guardes tus vinos. Tip extra: Si tenés más espacio y tubos de diferentes colores o grosores, podés combinar secciones para un diseño más original. Cómo armar un organizador de cables con tramos cortos de PVC Los cables de cargadores, auriculares o incluso de herramientas suelen enredarse y arruinarse. Con trozos angostos de PVC podés armar un sistema rápido y económico para mantenerlos ordenados. Además, al ser livianos, podés guardarlos en cajones o cajas sin ocupar mucho espacio. Materiales necesarios: Tubo de PVC angosto (3 a 5 cm de diámetro)

Sierra manual para cortar

Lija fina

Pintura acrílica o marcadores indelebles (opcional, para personalizar)

Etiquetas adhesivas (opcional) Paso a paso: Medir y cortar: Cortá secciones de unos 6 a 8 cm de largo. Esa medida es suficiente para enrollar cables cortos como los de auriculares o cargadores. Lijar: Suavizá los bordes con lija fina para evitar que dañen el cable. Personalizar: Si querés, pintá los tubos o decoralos con cintas adhesivas de colores para identificar qué cable guarda cada uno. Enrrollar el cable: Tomá el cable, enroscálo de manera prolija y colocálo dentro del tubo para que no se desenrede. Etiquetar (opcional): Pegá una etiqueta que indique a qué dispositivo pertenece el cable. Ventaja extra: Estos organizadores también sirven para alambres, sogas finas o cintas. tubos de PVC ¿Por qué vale la pena reutilizar el PVC? Consejos generales para trabajar con PVC en casa Seguridad: Usá guantes y, si vas a cortar mucho, gafas protectoras.

Limpieza: Lavá bien los tubos antes de usarlos, sobre todo si estuvieron almacenados por mucho tiempo.

Creatividad: Los proyectos que te propusimos son solo dos ideas. Con un poco de ingenio, podés crear desde macetas hasta lámparas o muebles pequeños.