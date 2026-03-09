9 de marzo de 2026 - 18:25

Sal marina vs. sal yodada: cuál es la diferencia y cuál conviene elegir en las comidas

Aunque ambas se usan a diario en la cocina, la sal marina y la sal yodada tienen diferencias en su composición y en su impacto nutricional según especialistas.

En cualquier caso, la clave sigue siendo consumir sal con moderación.

En cualquier caso, la clave sigue siendo consumir sal con moderación.

Foto:

IA Gemini
Por Redacción

La sal es uno de los ingredientes más antiguos y utilizados en las comidas diarias. Está presente en la mayoría de las cocinas y cumple funciones clave en el sabor y la conservación de los alimentos. Aunque existe una sal menos dañina para la salud y conviene reconocer si la sal yodada o la marina es más beneficiosa.

Leé además

Este lote de quesos tuvo que ser retirado inmediatamente de los supermercados en Francia.

Retiro masivo de quesos en supermercados: aconsejan no consumir bajo ningún concepto

Por Cristian Reta
19 semillas que debes sembrar desde ahora para que esten listas en mayo, segun los jardineros

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en mayo, según los jardineros

Por Ignacio Alvarado

Sin embargo, no todas las sales son iguales. Entre las más utilizadas se encuentran estas dos sales, como variedades que difieren en su origen, su proceso de producción y su composición nutricional.

diferencias de sal
Es ideal evitar riesgos sobre el exceso de sodio.

Es ideal evitar riesgos sobre el exceso de sodio.

Qué es la sal marina y cómo se obtiene

  • La sal marina se produce mediante la evaporación del agua de mar. Durante este proceso natural, el agua se seca y deja cristales de sal que luego se recolectan y se procesan mínimamente antes de llegar al consumo.
  • Debido a que suele pasar por menos refinamiento, la sal marina puede contener pequeñas cantidades de minerales presentes en el agua de mar, como magnesio, calcio o potasio.
  • Sin embargo, estos minerales aparecen en cantidades muy bajas y no representan una fuente nutricional significativa en la dieta. Por eso, desde el punto de vista de la salud, su impacto nutricional suele ser similar al de otras sales.

La sal marina se distingue principalmente por su textura y sabor, ya que puede presentar cristales más gruesos y un perfil gustativo ligeramente diferente.

diferencias de sal
Es recomendable utilizar la sal yodada como una alternativa más completa, siempre utilizada con moderación.

Es recomendable utilizar la sal yodada como una alternativa más completa, siempre utilizada con moderación.

Cómo se compone la sal yodada y por qué se recomienda

  • La sal yodada es sal común que ha sido enriquecida con yodo, un mineral esencial para el organismo. Este nutriente es fundamental para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides.
  • La incorporación de yodo a la sal se implementó en muchos países como una estrategia de salud pública para prevenir trastornos relacionados con la deficiencia de este mineral.
  • Cuando la dieta no aporta suficiente yodo, pueden aparecer problemas como alteraciones en la función tiroidea o dificultades en el desarrollo neurológico, especialmente durante el embarazo y la infancia.

Por esta razón, los especialistas de Mayo Clinic consideran que la sal yodada puede ofrecer una ventaja nutricional frente a otras variedades que no contienen este mineral añadido.

diferencias de sal

Cuál es la opción menos dañina para el consumo

Más allá del tipo de sal, los expertos coinciden en un punto clave: lo más importante es moderar la cantidad total consumida. El exceso de sodio se relaciona con hipertensión arterial y mayor riesgo cardiovascular.

En términos nutricionales, la sal yodada suele considerarse una opción más beneficiosa porque aporta yodo, un nutriente necesario que no siempre está presente en todos los alimentos.

La sal marina, aunque es valorada por su origen natural y su sabor, no siempre contiene cantidades suficientes de yodo para cubrir las necesidades del organismo.

La sal marina y la sal yodada se diferencian principalmente por su origen y composición. Mientras la sal marina se obtiene por evaporación del agua de mar y puede contener trazas de minerales, la sal yodada incluye yodo añadido, un nutriente esencial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

empeza tu huerta casera en marzo: 5 plantas que te daran de comer en este otono-invierno

Empezá tu huerta casera en marzo: 5 plantas que te darán de comer en este otoño-invierno

Por Daniela Leiva
El sonido inusual del oído muchas veces es temporal.

Zumbido en el oído: por qué se produce y cómo puede aliviarse, según expertos

Este comportamiento puede reflejar hábitos favorables en algunas personas.

Las personas que buscan la soledad luego de socializar tienen 4 hábitos favorables, según la psicología

Ejercicios HIIT

Realizar ejercicio en pareja: por qué mejora la motivación y fortalece la relación