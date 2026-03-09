Sal marina vs. sal yodada: cuál es la diferencia y cuál conviene elegir en las comidas

La sal es uno de los ingredientes más antiguos y utilizados en las comidas diarias. Está presente en la mayoría de las cocinas y cumple funciones clave en el sabor y la conservación de los alimentos. Aunque existe una sal menos dañina para la salud y conviene reconocer si la sal yodada o la marina es más beneficiosa.

Sin embargo, no todas las sales son iguales. Entre las más utilizadas se encuentran estas dos sales, como variedades que difieren en su origen, su proceso de producción y su composición nutricional.

La sal marina se distingue principalmente por su textura y sabor, ya que puede presentar cristales más gruesos y un perfil gustativo ligeramente diferente.

Por esta razón, los especialistas de Mayo Clinic consideran que la sal yodada puede ofrecer una ventaja nutricional frente a otras variedades que no contienen este mineral añadido.

Es recomendable utilizar la sal yodada como una alternativa más completa, siempre utilizada con moderación.

Más allá del tipo de sal, los expertos coinciden en un punto clave : lo más importante es moderar la cantidad total consumida. El exceso de sodio se relaciona con hipertensión arterial y mayor riesgo cardiovascular.

En términos nutricionales, la sal yodada suele considerarse una opción más beneficiosa porque aporta yodo, un nutriente necesario que no siempre está presente en todos los alimentos.

La sal marina, aunque es valorada por su origen natural y su sabor, no siempre contiene cantidades suficientes de yodo para cubrir las necesidades del organismo.

La sal marina y la sal yodada se diferencian principalmente por su origen y composición. Mientras la sal marina se obtiene por evaporación del agua de mar y puede contener trazas de minerales, la sal yodada incluye yodo añadido, un nutriente esencial para la salud.