5 de marzo de 2026 - 12:32

Retiro masivo de quesos en supermercados: aconsejan no consumir bajo ningún concepto

Las autoridades sanitarias francesas emitieron una alerta roja por el lote 6-01 de queso Reblochon, tras detectar patógenos que pueden causar graves fallas renales.

Este lote de quesos tuvo que ser retirado inmediatamente de los supermercados en Francia.

Este lote de quesos tuvo que ser retirado inmediatamente de los supermercados en Francia.

Foto:

Por Cristian Reta

Las cadenas de supermercados Intermarché y Magasins U lanzaron un retiro masivo de quesos Reblochon de leche cruda en toda Francia tras la detección de la bacteria Escherichia coli STEC. El organismo Rappel Conso advirtió que estos productos presentan un riesgo biológico crítico y pidió a los consumidores no ingerirlos bajo ninguna circunstancia debido al potencial tóxico.

Leé además

Según la psicología, las personas nacidas en los 60 y 70 poseen estas 3 fortalezas mentales que las distinguen.

Según la psicología, las personas nacidas en los 60 y 70 poseen estas 3 fortalezas mentales que las distinguen

Por Cristian Reta
Sin excepciones: todos los vehículos de Hungría deberán contar con este equipamiento.

El nuevo equipamiento que será obligatorio en autos: a partir de julio, ningún vehículo podrá circular sin él

Por Cristian Reta

La medida afecta a dos referencias específicas que circularon por todo el territorio francés durante las últimas semanas. El primer producto es un queso Reblochon de leche cruda sin marca, vendido en Intermarché entre el 23 de enero y el 4 de febrero de 2026. Este lácteo se presenta envuelto en plástico, con un peso de entre 450 y 550 gramos, y corresponde al lote 6-01 con fecha de vencimiento el 15 de abril de 2026.

image

Cómo identificar los lotes afectados en el hogar

El segundo producto bajo alerta es el Reblochon de Savoie AOP de la marca U Saveurs, comercializado en Magasins U. Este queso de 450 gramos posee un 28% de grasa y el código de barras 3368959894246. Al igual que el anterior, pertenece al lote 6-01 y tiene la misma fecha de caducidad. En este caso, el periodo de venta fue más extenso, abarcando desde el 20 de enero hasta el 3 de marzo de 2026, lo que aumenta la probabilidad de que muchos consumidores aún tengan el producto en sus heladeras.

La presencia de Escherichia coli Shiga toxigénica (STEC) en estos lácteos es particularmente peligrosa por la forma en que el patógeno interactúa con el organismo. A diferencia de las cepas comunes, esta bacteria libera toxinas que atacan directamente el revestimiento del intestino y pueden filtrarse al torrente sanguíneo. Al tratarse de quesos de leche cruda, no han pasado por el proceso de pasteurización, que es el tratamiento térmico diseñado para eliminar estos microorganismos. Si el control sanitario en el origen falla, la bacteria sobrevive en el queso y, una vez ingerida, puede migrar hacia los riñones. En niños y personas vulnerables, esto desencadena el síndrome urémico hemolítico, una condición que provoca el colapso de las funciones renales.

image

Riesgos para la salud y protocolos de seguridad

Los síntomas de una infección por STEC suelen aparecer dentro de la primera semana posterior al consumo. Es fundamental estar alerta ante la aparición de diarrea (que puede presentar sangre), dolores abdominales intensos, vómitos y fiebre. Debido a la gravedad de las posibles complicaciones renales, especialmente en menores, la recomendación oficial es descartar el producto de inmediato y no probarlo ni siquiera en pequeñas cantidades.

Para quienes ya consumieron el queso pero no manifestaron malestares en los 15 días siguientes, los expertos señalan que no hay motivos de preocupación ni necesidad de realizar una consulta médica preventiva. Sin embargo, ante cualquier señal de alarma en ese periodo, se debe buscar asistencia profesional mencionando específicamente la ingesta del producto contaminado.

Las empresas responsables habilitaron líneas telefónicas de atención para gestionar la crisis y brindar información sobre los reembolsos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paquete sospechoso cerca del Congreso

Qué era el paquete sospechoso hallado cerca del Congreso: obligó a un operativo especial

Por Redacción Policiales
El recorte de personal se acordó con el gremio para sostener la continuidad de la producción.

Qué pasa con la cervecería Quilmes: avanza con retiros voluntarios y recorta drásticamente su personal

Por Redacción Economía
El costo de la guerra: EE.UU. gastó 3.700 millones de dólares en solo 100 horas de conflicto con Irán. 

EE.UU. gastó 3.700 millones de dólares en solo 100 horas de conflicto con Irán

Por Redacción Mundo
Video: Israel destrozó con 50 jets el búnker subterráneo de Khamenei en el corazón de Teherán

Video: Israel destruyó con 50 jets el búnker subterráneo de Khamenei en el corazón de Teherán

Por Redacción Mundo