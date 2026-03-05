Retiro masivo de quesos en supermercados: aconsejan no consumir bajo ningún concepto

Las cadenas de supermercados Intermarché y Magasins U lanzaron un retiro masivo de quesos Reblochon de leche cruda en toda Francia tras la detección de la bacteria Escherichia coli STEC. El organismo Rappel Conso advirtió que estos productos presentan un riesgo biológico crítico y pidió a los consumidores no ingerirlos bajo ninguna circunstancia debido al potencial tóxico.

La medida afecta a dos referencias específicas que circularon por todo el territorio francés durante las últimas semanas. El primer producto es un queso Reblochon de leche cruda sin marca, vendido en Intermarché entre el 23 de enero y el 4 de febrero de 2026. Este lácteo se presenta envuelto en plástico, con un peso de entre 450 y 550 gramos, y corresponde al lote 6-01 con fecha de vencimiento el 15 de abril de 2026.

image Cómo identificar los lotes afectados en el hogar El segundo producto bajo alerta es el Reblochon de Savoie AOP de la marca U Saveurs, comercializado en Magasins U. Este queso de 450 gramos posee un 28% de grasa y el código de barras 3368959894246. Al igual que el anterior, pertenece al lote 6-01 y tiene la misma fecha de caducidad. En este caso, el periodo de venta fue más extenso, abarcando desde el 20 de enero hasta el 3 de marzo de 2026, lo que aumenta la probabilidad de que muchos consumidores aún tengan el producto en sus heladeras.

La presencia de Escherichia coli Shiga toxigénica (STEC) en estos lácteos es particularmente peligrosa por la forma en que el patógeno interactúa con el organismo. A diferencia de las cepas comunes, esta bacteria libera toxinas que atacan directamente el revestimiento del intestino y pueden filtrarse al torrente sanguíneo. Al tratarse de quesos de leche cruda, no han pasado por el proceso de pasteurización, que es el tratamiento térmico diseñado para eliminar estos microorganismos. Si el control sanitario en el origen falla, la bacteria sobrevive en el queso y, una vez ingerida, puede migrar hacia los riñones. En niños y personas vulnerables, esto desencadena el síndrome urémico hemolítico, una condición que provoca el colapso de las funciones renales.

image Riesgos para la salud y protocolos de seguridad Los síntomas de una infección por STEC suelen aparecer dentro de la primera semana posterior al consumo. Es fundamental estar alerta ante la aparición de diarrea (que puede presentar sangre), dolores abdominales intensos, vómitos y fiebre. Debido a la gravedad de las posibles complicaciones renales, especialmente en menores, la recomendación oficial es descartar el producto de inmediato y no probarlo ni siquiera en pequeñas cantidades.

Para quienes ya consumieron el queso pero no manifestaron malestares en los 15 días siguientes, los expertos señalan que no hay motivos de preocupación ni necesidad de realizar una consulta médica preventiva. Sin embargo, ante cualquier señal de alarma en ese periodo, se debe buscar asistencia profesional mencionando específicamente la ingesta del producto contaminado. Las empresas responsables habilitaron líneas telefónicas de atención para gestionar la crisis y brindar información sobre los reembolsos.