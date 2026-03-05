Qué era el paquete sospechoso hallado cerca del Congreso: obligó a un operativo especial

En medio de la alarma mundial por las amenazas de Irán, un operativo de seguridad se desplegó este jueves a las 8 de la mañana frente al Congreso de la Nación Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que se detectara un paquete sospechoso en la vía pública.
El elemento fue hallado sobre la calle Combate de los Pozos, en la parte trasera del edificio del Parlamento. Según Infobae, un vecino de la zona alertó a las autoridades al advertir la presencia del paquete abandonado.
Tras el aviso, efectivos de la Policía Federal Argentina interrumpieron la circulación en el sector mientras se realizaban las tareas de verificación. En el lugar trabaja personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal finalmente verificó que el “paquete sospechoso” era una mochila vieja que había sido abandonada, lo que desactivó la alarma y permitió reanudar el tránsito peatonal.
A pesar del operativo, el Congreso no fue evacuado. El paquete se hallaba cerca de una entrada de servicio del edificio y los empleados pudieron ingresar a trabajar con normalidad.
Contexto delicado en seguridad
En los últimos días, el gobierno de Javier Milei elevó a “alto” el nivel de alerta en bienes estratégicos y zonas consideradas críticas, luego de respaldar el operativo militar de Estados Unidos en Irán y ante la creciente tensión en Medio Oriente.
Irán advirtió que podría atacar embajadas israelíes en distintos países si Israel bombardea su sede diplomática en el Líbano, una amenaza que encendió alarmas en varias capitales, incluida Argentina, con el antecedente de 1992 aún en la memoria colectiva más el atentado a la AMIA en 1994.