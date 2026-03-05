5 de marzo de 2026 - 08:27

Qué era el paquete sospechoso hallado cerca del Congreso: obligó a un operativo especial

La novedad se conoció en medio del fortalecimiento de la seguridad tras las amenazas de Irán en distintos países.

Paquete sospechoso cerca del Congreso

Paquete sospechoso cerca del Congreso

Foto:

Gentileza / Infobae
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En medio de la alarma mundial por las amenazas de Irán, un operativo de seguridad se desplegó este jueves a las 8 de la mañana frente al Congreso de la Nación Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que se detectara un paquete sospechoso en la vía pública.

Leé además

Embajada de Israel en Argentina.

Oriente Medio: Irán amenazó con atacar embajadas de Israel en el mundo y crece la alerta en Argentina

Por Redacción Mundo
Base aérea Incirlik, cerca de la ciudad de Adana, en el sur de Turquía

Un misil de Irán disparado a Turquía fue neutralizado por defensas de la OTAN

Por Redacción Mundo

El elemento fue hallado sobre la calle Combate de los Pozos, en la parte trasera del edificio del Parlamento. Según Infobae, un vecino de la zona alertó a las autoridades al advertir la presencia del paquete abandonado.

Tras el aviso, efectivos de la Policía Federal Argentina interrumpieron la circulación en el sector mientras se realizaban las tareas de verificación. En el lugar trabaja personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal finalmente verificó que el “paquete sospechoso” era una mochila vieja que había sido abandonada, lo que desactivó la alarma y permitió reanudar el tránsito peatonal.

A pesar del operativo, el Congreso no fue evacuado. El paquete se hallaba cerca de una entrada de servicio del edificio y los empleados pudieron ingresar a trabajar con normalidad.

Contexto delicado en seguridad

En los últimos días, el gobierno de Javier Milei elevó a “alto” el nivel de alerta en bienes estratégicos y zonas consideradas críticas, luego de respaldar el operativo militar de Estados Unidos en Irán y ante la creciente tensión en Medio Oriente.

Irán advirtió que podría atacar embajadas israelíes en distintos países si Israel bombardea su sede diplomática en el Líbano, una amenaza que encendió alarmas en varias capitales, incluida Argentina, con el antecedente de 1992 aún en la memoria colectiva más el atentado a la AMIA en 1994.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El español Pedro Sánchez desmintió que vaya a cooperar en el ataque de Estados Unidos contra Irán.  

Crece la tensión: España negó "tajantemente" su apoyo a Estados Unidos para atacar a Irán

Por Redacción Mundo
Asamblea Legislativa 2026: el gesto de Javier Milei dirigido a Victoria Villarruel que se hizo viral

"Soñar con el sillón de Rivadavia": la frase de Milei para Villarruel y un gesto llamativo

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei habla ante la Asamblea Legislativa 2026

El discurso de Milei: 90 paquetes de reformas, cruces con los K, alianza con EE.UU. y nula mención a Gallo

Por Redacción Política
Javier Milei cruzó a Paolo Rocca durante la Asamblea Legislativa 2026

Milei vs. Paolo Rocca: "¿Les parece normal pagar USD 4.000 la tonelada de tubos de acero cuando vale USD 1.400?"

Por Redacción Política