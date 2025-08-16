Cómo blanquear tazas manchadas por café, té o yerba mate con ingredientes que tenés en casa

Cuando usamos de manera constantes las mismas tazas para tomar café , té o infusiones derivadas de la yerba mate , con el tiempo la porcelana comienza a dejar rastros de manchas oscuras que dan la sensación de suciedad. Pero existen trucos sencillos, rápidos y económicos para solucionarlo.

Evitá los errores: cómo limpiar y cuidar la pantalla de tu teléfono sin gastar de más

Pocos lo saben: cómo limpiar las alacenas de madera para eliminar la grasa y recuperar el brillo

En esta nota te contamos cuáles son los más sencillos y eficaces trucos de limpieza caseros que resuelven los desafíos más inusuales de la casa . Como la vajilla de porcelana manchada . Y sea de hace días o de hace años, basta con unos simples pasos para que queden nuevamente relucientes.

Las infusiones con xantinas tienden a manchar las tazas y teteras de porcelana, por eso es importante, más allá del lavado habitual, hacer una limpieza profunda todos los meses con estos simples trucos.

La porcelana se mancha con el uso de té, café o mate cocido. - Archivo / Los Andes

Para remover manchas antiguas:

Llenar la taza manchada con agua hirviendo, luego dejar reposar hasta que el agua se enfríe. En otro recipiente, preparar una mezcla de 5 cucharadas de vinagre y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Retirar el agua de la taza. Limpiar con una esponja las manchas con la mezcla de bicarbonato.

bicarbonato y limón Bicarbonato y limón, los aliados para blanquear tazas. - Imagen ilustrativo

Jugo de limón y bicarbonato de sodio para blanquear tazas

Otro truco caseras y muy efectivo es la mezla del bicarbonato con el jugo de limón. Esta fusión es un 10 contra las manchas:

Mezclar el jugo de un limón con bicarbonato de sodio hasta formar una pasta. Humedecer una esponja con la mezcla y limpiar las manchas. Enjuagar, secar y disfrutar la taza.

Cómo blanquear tazas con lavandina

Aquí no estamos hablando de un producto casero, pero sí del truco más sencillo y seguro de aplicar a la hora de querer blanquear: la lavandina.

Este producto es el elegido por excelencia para limpiar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la lavandina, aunque actúa eficientemente al quitar todas las manchas de las tazas sucias, puede manchar y ser tóxica si la mezclamos con otros productos, como el detergente.

Para limpiar con lavandina: